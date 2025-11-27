$!¿Paridad? Solo 1 de cada 3 candidaturas es de una mujer en Honduras

El Partido Nacional es la institución con menor representación femenina en alcaldías: solo 24 mujeres, equivalentes al 8% de sus postulaciones. El Partido Liberal no está lejos: 36 candidatas frente a 261 hombres, apenas un 12% de participación femenina.En Libre, pese a haber llevado por primera vez a una mujer a la presidencia, las alcaldías siguen dominadas por hombres: 263 candidatos y apenas 34 candidatas, una proporción del 11%.Pinu y DC mantienen diferencias notables, aunque menos pronunciadas que las de los partidos mayoritarios: el Pinu postula 150 hombres (64%) y 85 mujeres (36%), mientras que la DC lleva 131 hombres (60%) y 87 mujeres (40%).Además, cuatro hombres y dos mujeres compiten por alcaldías bajo candidaturas independientes.