Valle de Sula, que concentra cerca del 25% de los votantes, pide obras, no promesas

Otras zonas con elevada carga electoral en Choloma son la colonia López Arellano, con 16,459 votantes, y la comunidad de Quebrada Seca, donde 7,788 personas están habilitadas para ejercer el sufragio.En ciudades como <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/reynaldo-maldonado-sorpresa-elecciones-primarias-lalima-MK24842248" target="_blank">La Lima</a> también se concentra un peso electoral significativo. Colonias como Ciudad Planeta cuentan con 8,853 personas aptas para votar; la colonia La Paz, con 7,788; y el barrio El Caimán, con 4,518 habilitados.Octavio Ramos, presidente del patronato de la colonia La Paz en La Lima, explicó que en su sector administran los sistemas de agua potable y aguas negras, pero son estructuras muy antiguas. Aun así, tratan de solventar las necesidades con los recursos limitados que tienen, ya que otras colonias administradas directamente por la municipalidad están en condiciones aún peores, y no consideran que ese modelo sea la solución.