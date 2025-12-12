Presidenta del Cohep respalda a consejeras del CNE por decisiones electorales

Tegucigalpa, Honduras.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó públicamente su respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante lo que calificó como ataques a decisiones adoptadas en defensa del proceso electoral. A través de su cuenta en la red social X, Gallardo manifestó este viernes su apoyo a Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y a la consejera Cossette López, señalando la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática del país. “Honduras necesita una institucionalidad fuerte que consolide la democracia y sea garante del Estado de Derecho. Los hondureños ya fuimos a votar. El pueblo habló en las urnas. Punto”, escribió.

El pronunciamiento de la dirigente empresarial se produce luego de que la consejera Ana Paola Hall denunciara actos de intimidación que, según afirmó, provienen del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del expresidente Manuel Zelaya Rosales, tras la convocatoria de colectivos frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).

Mi apoyo a @APHall_CNE y @CossetteOficial ante los ataques a sus decisiones en defensa del proceso electoral. 🇭🇳necesita una institucionalidad fuerte que consolide la Democracia y sea garante del Estado de Derecho. Los Hondureños ya fuimos a votar #ElPuebloHabloEnLasUrnas. Punto. — Presidente de COHEP (@PresidenteCOHEP) December 12, 2025