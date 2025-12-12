Presidenta del Cohep respalda a consejeras del CNE por decisiones electorales

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), expresó públicamente su respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) ante lo que calificó como ataques a decisiones adoptadas en defensa del proceso electoral.
A través de su cuenta en la red social X, Gallardo manifestó este viernes su apoyo a Ana Paola Hall, presidenta del CNE, y a la consejera Cossette López, señalando la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática del país.
“Honduras necesita una institucionalidad fuerte que consolide la democracia y sea garante del Estado de Derecho. Los hondureños ya fuimos a votar. El pueblo habló en las urnas. Punto”, escribió.
El pronunciamiento de la dirigente empresarial se produce luego de que la consejera Ana Paola Hall denunciara actos de intimidación que, según afirmó, provienen del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del expresidente Manuel Zelaya Rosales, tras la convocatoria de colectivos frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Hall también cuestionó un comunicado emitido por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, en el que se atribuyen presuntos delitos electorales tanto a ella como a la consejera Cossette López.
La funcionaria consideró estas acusaciones infundadas y sostuvo que el órgano legislativo carece de competencia legal para realizar ese tipo de señalamientos.
En este contexto, el CNE anunció que iniciará este sábado un escrutinio especial de 2,773 actas que presentan inconsistencias, un proceso clave debido a lo estrecho de los resultados en la contienda presidencial.
De acuerdo con los datos divulgados por el CNE con el 99.40 % del escrutinio, la elección presidencial se mantiene cerrada entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, quien lidera con el 40.52 % de los votos, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que registra el 39.20 % y ha cuestionado los resultados preliminares.
En Honduras no existe segunda vuelta electoral, por lo que resulta electo el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos. En los comicios generales, los hondureños eligieron un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldes municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.