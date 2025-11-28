Carlos Giménez: "Congreso de USA respalda postura de Trump sobre Honduras"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El congresista republicano Carlos Giménez se pronunció este viernes sobre las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras, respaldando la postura asumida por el presidente Donald Trump en apoyo a uno de los candidatos de la oposición. El miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. afirmó que desde el Congreso estadounidense existe respaldo a la posición expresada por Trump en torno a los comicios presidenciales en Honduras.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, respaldamos la postura del Presidente Trump hacia Honduras”, declaró Giménez, quien además hizo un llamado directo al electorado hondureño. “Ahora les toca a nuestros hermanos hondureños poner de su parte y sacar a los sátrapas Zelaya del poder. ¡Fuera Xiomara! ¡Fuera Rixi! Queda poco”, expresó el congresista, en referencia a la presidenta Xiomara Castro y a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada.

Trump apoya a Nasry Asfura

La declaración de Giménez siguió al extenso pronunciamiento publicado nuevamente este viernes por el presidente Trump en su cuenta de X. El mandatario ya había difundido este mensaje el miércoles a través de su red social Truth Social. Trump aseguró que "la democracia está en tela de juicio" en las elecciones hondureñas. En su declaración, respaldó abiertamente al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, al señalar que "quien defiende la democracia y lucha contra Maduro es Tito Asfura", destacando su gestión como alcalde de Tegucigalpa.