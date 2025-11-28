Donald Trump reafirma su respaldo a Nasry Asfura en su cuenta de X

Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump ha reafirmado en su cuenta de X su apoyo al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, previo a las elecciones generales de Honduras. Hoy, Trump publicó el mismo mensaje que el miércoles de esta semana en su cuenta de Truth Social, y con ello deja claro su respaldo al candidato nacionalista, asegura que es el “único verdadero amigo de la libertad en Honduras”, y agregó que podrían “trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas”, al ser el que defiende la democracia y “lucha contra” el venezolano Nicolás Maduro. “¿Maduro y sus narcoterroristas tomarán el control de otro país como lo hicieron con Cuba, Nicaragua y Venezuela?”, advirtió Trump, al subrayar la importancia de estas elecciones en Honduras, antes de pedir el voto por Asfura.

La presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, es vista como próxima al Gobierno de Caracas y ha rechazado públicamente en el pasado por "infundadas" las acusaciones de EE.UU. que señalan a Maduro, por quien ofrece 50 millones de dólares de recompensa, como "el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles" y "responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa". Tras lo expresado por Trump, el vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, tildó el jueves de "opinión muy personal" las afirmaciones de Trump sobre la candidata presidencial del partido oficialista y habló de las buenas relaciones internacionales del Gobierno saliente de Castro. Cuando aún era candidato a su segunda presidencia, Trump ya mostró que presionaría a Centroamérica. Desde entonces amenazó con recuperar el Canal de Panamá ante una alegada "influencia maligna" de China, siempre negada por el Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, quien exigió a Washington que no lo inmiscuyera en su lucha geopolítica con Pekín.

Con la firma de un acuerdo de seguridad que involucra a militares estadounidenses en recurrentes ejercicios en Panamá junto a las fuerzas de seguridad locales, y la llegada de más de dos centenares de migrantes extracontinentales deportados de EE.UU., la tensión bilateral bajó, y también el tono. “Aplaudo sus esfuerzos (de Mulino) por fortalecer la seguridad en nuestra región, que es de gran importancia para mí y para los Estados Unidos”, expresó Trump este mes en una misiva enviada a Mulino por el 122 aniversario de la separación de Panamá de Colombia. En el marco de su política contra la inmigración irregular, Trump también logró que Costa Rica y Guatemala recibieran inmigrantes no nacionales deportados. Y como parte de la operación ‘Lanza del Sur’ contra el narcotráfico, EE.UU. consiguió esta semana, durante una visita inédita a República Dominicana del secretario de Guerra, Pete Hegseth, acceso a dos aeropuertos del país para usarlos provisionalmente para el transporte de equipo y personal técnico involucrado en sus operaciones en el Caribe. “El presidente Trump ha hecho de nuestro hemisferio, nuestros amigos, nuestras fronteras, una máxima prioridad de su Gobierno (...) No estamos hablando de globalismo ni intervencionismo. Estamos hablando de una era dorada de intereses nacionales compartidos”, había dicho en abril pasado Hegseth ante jefes militares centroamericanos reunidos en Panamá. El Departamento de Estado anunció en septiembre pasado la restricción del acceso a visados estadounidenses a los ciudadanos de América Central “que se encuentren en países centroamericanos y actúen intencionadamente en nombre del Partido Comunista Chino”. “También estamos tomando medidas para imponer estas restricciones de visado en virtud de esta nueva política a varios ciudadanos centroamericanos que hayan participado anteriormente en este tipo de actividades”, dijo entonces el secretario de Estado, Marco Rubio.