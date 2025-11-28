EN VIVO Elecciones Honduras 2025 hoy viernes 28 de noviembre

A pocas horas de que inicien las elecciones generales 2025 en Honduras. Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar y elegir a las nuevas autoridades, en un ambiente marcado por expectativas, tensiones y el llamado constante a la participación ciudadana.

El Consejo Nacional Electoral ha reiterado que se encuentra listo para desarrollar el proceso, destacando el despliegue logístico, tecnológico y humano que permitirá la instalación de miles de mesas electorales en todo el territorio nacional. Diversas organizaciones de observación nacional e internacional también han confirmado su presencia, con el objetivo de garantizar transparencia y confianza en los resultados.

En ese sentido, diario La Prensa le da la bienvenida a este trascendental evento y le insta a ejercer el derecho al voto de manera ordenada, pacífica y responsable, subrayando la importancia de fortalecer la democracia hondureña.