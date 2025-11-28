EN VIVO Elecciones Honduras 2025 hoy viernes 28 de noviembre

El país se prepara para unos comicios considerados cruciales para definir el rumbo político, económico y social de los próximos años.

  • EN VIVO Elecciones Honduras 2025 hoy viernes 28 de noviembre

    Diario La Prensa inicia su cobertura especial de las Elecciones Generales 2025 en Honduras con un seguimiento minuto a minuto del desarrollo del proceso electoral.
  • 28 de noviembre de 2025 a las 08:59 -
  • David Venegas

A pocas horas de que inicien las elecciones generales 2025 en Honduras. Más de seis millones de hondureños están habilitados para votar y elegir a las nuevas autoridades, en un ambiente marcado por expectativas, tensiones y el llamado constante a la participación ciudadana.

El Consejo Nacional Electoral ha reiterado que se encuentra listo para desarrollar el proceso, destacando el despliegue logístico, tecnológico y humano que permitirá la instalación de miles de mesas electorales en todo el territorio nacional. Diversas organizaciones de observación nacional e internacional también han confirmado su presencia, con el objetivo de garantizar transparencia y confianza en los resultados.

En ese sentido, diario La Prensa le da la bienvenida a este trascendental evento y le insta a ejercer el derecho al voto de manera ordenada, pacífica y responsable, subrayando la importancia de fortalecer la democracia hondureña.

Te gustó este artículo, compártelo