Luis Redondo amenaza: "Voy a aprobar todo, la Constitución me faculta"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Señaló que estas acciones constituyen faltas graves que podrían derivar en responsabilidades penales. “No es válido ninguna de las actuaciones que han hecho, están cometiendo delitos que no prescriben, ya hay una denuncia por estos actos”, declaró.

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , sugirió este viernes a las bancadas de los partidos de oposición suspender sus reuniones paralelas.

Redondo afirmó que dichas reuniones no tienen validez jurídica y que las decisiones legislativas deben discutirse en el pleno.

Aseguró que la institucionalidad del Congreso no puede verse afectada por acciones externas. Sostuvo que la denuncia presentada refleja la gravedad de la situación que denuncia.

El titular del Legislativo también explicó las limitaciones de la comisión permanente, instancia que actualmente dirige, en con

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Como comisión permanente no tenemos la facultad de aprobar ninguna ley, de contar los votos”, indicó al precisar el alcance de sus funciones. Subrayó que el papel de este órgano es estrictamente administrativo.

Redondo agregó que, en caso de ser necesario, podría convocar al pleno para avanzar en temas pendientes.

“En caso de que se llegara a presentar alguna situación, lo que podemos hacer es convocar a sesión y que sea el pleno el que apruebe la Ley de Justicia Tributaria y el presupuesto”, señaló. Reiteró que los dictámenes deben discutirse dentro del marco legal.

No obstante, advirtió que actuará con firmeza si la oposición decide no asistir a dicha convocatoria.

Redondo insistió en que la inasistencia de los diputados no impedirá la continuidad del trabajo legislativo. Remarcó que existe un mandato constitucional que respalda sus decisiones.

En ese sentido, enfatizó que está preparado para avanzar incluso sin la presencia de la oposición.

“Ahí voy a aprobarlo todo porque la Constitución también me faculta para poder lograr el quórum y lo voy a hacer sin duda”, expresó Redondo. Dijo que su responsabilidad es garantizar el funcionamiento del Congreso.