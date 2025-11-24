MOE-UE enviará nuevo grupo de observadores para elecciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

A partir de las 7:00 am, desde la capital hondureña saldrán 38 observadores de corto plazo hacia distintos departamentos del país. Una vez en ruta, ellos se integrarán con sus colegas de largo plazo, quienes han estado desplegados en los 18 departamentos desde finales de octubre.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) desplegará este miércoles 26 de noviembre un nuevo grupo de observadores en Honduras, como parte del operativo previo a las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre.

Este refuerzo forma parte del esquema de monitoreo que la Unión Europea ha establecido para acompañar cada fase del proceso electoral hondureño.

La llegada de estos observadores complementa un despliegue que inició el 11 de octubre, con la instalación del equipo central compuesto por expertos en diversas áreas electorales.

Posteriormente, a finales de ese mismo mes, se movilizaron los observadores de largo plazo, responsables de monitorear el contexto político, administrativo y operativo en cada región del país.

Para el día de las elecciones, la misión contempla un operativo aún mayor. A los observadores ya presentes en el territorio se sumará una delegación de aproximadamente 10 miembros del Parlamento Europeo, así como observadores adicionales reclutados a través de las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea acreditadas en Honduras.

También participarán representantes de Noruega y Canadá, países socios que mantienen cooperación estrecha con la UE.

Con estos refuerzos, la MOE-UE estima que alrededor de 140 observadores estarán presentes el día electoral, distribuidos en diferentes zonas para monitorear la apertura de los centros de votación, el desarrollo de la jornada, el escrutinio y la transmisión de resultados preliminares. Su presencia busca contribuir a la transparencia, confianza y credibilidad del proceso.