Joven hondureño urge de trasplante de riñón para salvar su vida

Taulabé, Comayagua

La vida de Carlos Melgar, un joven de 23 años originario de Taulabé (Comayagua) cambió por completo en el año 2020, cuando fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica. Desde entonces, su rutina se ha visto marcada por sesiones de diálisis tres veces por semana, un procedimiento que, aunque necesario para mantenerlo con vida, ha sido física y emocionalmente desgastante.

Durante más de cinco años, Carlos ha luchado con valentía contra una enfermedad que no solo afecta su salud, sino también su movilidad, energía y estabilidad. A pesar de ello, quienes lo conocen aseguran que jamás ha perdido su deseo de vivir ni su espíritu amable y optimista. Sin embargo, hoy enfrenta el momento más difícil desde que inició su enfermedad.

Esperanza

Las complicaciones que Carlos ha presentado en las últimas semanas han hecho que su caso se vuelva más delicado. Los médicos han determinado que necesita someterse a hemodiafiltración en El Salvador, al cual deberá viajar semanalmente para completar las evaluaciones y prepararse para un trasplante de riñón, su única opción para recuperar calidad de vida.

Este procedimiento previo es indispensable para que pueda ser considerado candidato al trasplante, pero implica tiempo, esfuerzo físico y la disposición de un donante compatible. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La familia de Carlos hace un llamado urgente a la población hondureña: se necesita un donante de riñón compatible que permita que el joven pueda someterse al trasplante. Las personas interesadas en iniciar un proceso de evaluación pueden llenar el formulario habilitado. Además de la búsqueda del donante, la familia enfrenta la carga económica que representan los viajes semanales a El Salvador. Los gastos incluyen transporte, alimentación, medicamentos, consultas, exámenes médicos y hospedaje.

Apoyo