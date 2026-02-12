Negociación del salario mínimo se instalará en próximas semanas, afirma ministro de Trabajo

Tegucigalpa, Honduras.

Puerto indicó que la intención es juramentar e instalar la mesa a más tardar la próxima semana, con el objetivo de iniciar a la brevedad posible las discusiones salariales, un proceso que, según dijo, mantiene expectante a la población.

El funcionario explicó que ya se han recibido la mayoría de las acreditaciones de los sectores convocados , incluidas las de las tres centrales obreras. La Secretaría de Trabajo remitió la semana pasada las excitativas correspondientes para que cada sector acreditara oficialmente a sus delegados.

Fernando Puerto, ministro de Trabajo, anunció este jueves que en las próximas semanas se instalará formalmente la mesa de negociación del salario mínimo , en la que participarán representantes de las centrales obreras y del sector privado.

“Diálogo serio, técnico y responsable que permita alcanzar un acuerdo equilibrado entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad de las fuentes de trabajo”, expresó el ministro durante una conferencia de prensa.

El titular de Trabajo señaló que la institución actuará como promotora del entendimiento entre las partes y destacó que, tras conversaciones preliminares, percibe optimismo tanto en el sector obrero como en el empresarial.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Afirmó que existe una cultura de diálogo entre los involucrados y coincidencias en torno a la necesidad de mantener una agenda técnica que permita decisiones sustentadas en criterios económicos y sociales.

En otro tema, Puerto se refirió a las perspectivas de generación de empleo, en el contexto de los anuncios del Ejecutivo sobre impulso a la infraestructura y un eventual decreto de emergencia vial.

Detalló que uno de los ejes es el sector construcción, donde se proyecta la edificación de 180 mil viviendas en los próximos cuatro años.

Asimismo, mencionó la extensión del régimen de importaciones temporales y el proyecto de ley de empleo a tiempo parcial como herramientas legislativas que abrirían oportunidades laborales tanto en el sector formal como en otras áreas productivas.

El ministro también destacó los programas de trabajo temporal en el extranjero, los cuales buscan no solo mantenerse, sino ampliarse hacia nuevos rubros de la economía española.

Indicó que, además de las labores agrícolas como la cosecha de frutos rojos y cítricos en Huelva, se exploran oportunidades en sectores como hostelería, transporte y cuidados.

Puerto reiteró que el objetivo central es avanzar en acuerdos que fortalezcan el empleo y garanticen estabilidad económica, tanto a nivel nacional como en las iniciativas de cooperación laboral internacional.