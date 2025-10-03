Amnistía vehicular vence este lunes 6 de octubre en Honduras

Para facilitar el pago de la<b> Tasa Única Anual Vehicular</b> durante el feriado, los usuarios pueden realizar sus transacciones mediante la banca en línea de las principales instituciones financieras del país.Las entidades que ofrecen este servicio son: Banco Atlántida, BAC Honduras, Bancahfe, Banco del País (Banpaís), Banrural, Davivienda, Ficohsa, Lafise, Banco de Occidente, Banco Cuscatlán y Ficensa.El IP proyectaba beneficiar con la amnistía a 630,438 propietarios de vehículos y motocicletas, y recaudar 61.4 millones de lempiras únicamente por concepto de tasa vehicular, sin incluir multas.Hasta agosto, más de 41,163 conductores aprovecharon el beneficio, generando ingresos de 88.5 millones de lempiras. El monto superó lo estimado porque algunos usuarios adeudan por más de un vehículo.En San Pedro Sula, la meta de recaudación es de 11.7 millones de lempiras, correspondientes al pago de 87,104 conductores.Hasta mayo de 2025, se contabilizaban 634,528 propietarios en mora a nivel nacional: 293,352 de automóviles y 378,957 de motocicletas, con un adeudo total superior a 10,054 millones de lempiras por la Tasa Única Anual.En el Distrito Central, donde se concentra la mayor cantidad de morosos, hay 72,869 propietarios de automóviles y 51,770 de motocicletas, con deudas equivalentes a más de 554 millones de lempiras.