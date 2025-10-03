Amnistía vehicular vence este lunes 6 de octubre en Honduras

San Pedro Sula, Cortés

Los conductores morosos que buscan acogerse a la amnistía vehicular tienen plazo hasta este lunes 6 de octubre de 2025 para hacerlo. Ese día también vence el período para que los propietarios de vehículos con placas terminadas en 4 y 5 se pongan al día con la matrícula vehicular 2025, sin recargos por mora.

La amnistía, que exime del pago de multas, recargos e intereses acumulados hasta 2024, vencía oficialmente el 30 de septiembre; sin embargo, por el Feriado Morazánico, las autoridades extendieron el beneficio hasta el 6 de octubre. “El plazo original de este beneficio vencía el 30 de septiembre de 2025; no obstante, en atención al asueto de la Semana Morazánica (29 de septiembre al 3 de octubre), dicho período se suspende y se reanudará el lunes 6 de octubre de 2025, que será el último día para acogerse a la amnistía vehicular y para el pago de la Tasa Vehicular de placas con terminación en 4 y 5 sin recargos”, indica un comunicado del Instituto de la Propiedad (IP). A partir del martes 7 de octubre de 2025, las multas correspondientes quedarán cargadas automáticamente en el sistema para ambos casos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Francisco Bocanegra, secretario ejecutivo del IP, manifestó que la medida refleja el compromiso del Gobierno con la justicia social, la seguridad jurídica y la facilitación de procesos ágiles y transparentes para todos los ciudadanos.

Pueden ponerse al día a través de la banca en línea

Para facilitar el pago de la Tasa Única Anual Vehicular durante el feriado, los usuarios pueden realizar sus transacciones mediante la banca en línea de las principales instituciones financieras del país. Las entidades que ofrecen este servicio son: Banco Atlántida, BAC Honduras, Bancahfe, Banco del País (Banpaís), Banrural, Davivienda, Ficohsa, Lafise, Banco de Occidente, Banco Cuscatlán y Ficensa. El IP proyectaba beneficiar con la amnistía a 630,438 propietarios de vehículos y motocicletas, y recaudar 61.4 millones de lempiras únicamente por concepto de tasa vehicular, sin incluir multas. Hasta agosto, más de 41,163 conductores aprovecharon el beneficio, generando ingresos de 88.5 millones de lempiras. El monto superó lo estimado porque algunos usuarios adeudan por más de un vehículo. En San Pedro Sula, la meta de recaudación es de 11.7 millones de lempiras, correspondientes al pago de 87,104 conductores. Hasta mayo de 2025, se contabilizaban 634,528 propietarios en mora a nivel nacional: 293,352 de automóviles y 378,957 de motocicletas, con un adeudo total superior a 10,054 millones de lempiras por la Tasa Única Anual. En el Distrito Central, donde se concentra la mayor cantidad de morosos, hay 72,869 propietarios de automóviles y 51,770 de motocicletas, con deudas equivalentes a más de 554 millones de lempiras.

Este mes de octubre deben pagar matrícula más de 202 mil conductores

Respecto a la matrícula vehicular 2025, el proceso inició en julio con placas terminadas en 0 y 1, continuó en agosto con 2 y 3, en septiembre con 4 y 5, en octubre corresponde a 6 y 7, en noviembre a 8 y 9, y en diciembre a motocicletas, rastras y remolques.