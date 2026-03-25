Motociclista que murió arrollado por bus en SPS era director de alabanza

SAN PEDRO SULA

La víctima fue identificada como David Omar Contreras , de 36 años, quien se conducía en motocicleta al momento del fatal percance de tránsito.

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista la tarde de ayer miércoles en el puente del segundo anillo, a la altura del desvío hacia Los Cármenes, en San Pedro Sula.

Según relataron testigos, el hombre impactó contra un camión repartidor de agua mientras transitaba por la zona.

Tras la colisión, Contreras perdió el control, cayó a la carretera y fue atropellado por un autobús que cubría la ruta hacia la aldea El Carmen y que iba en marcha.

El fuerte impacto le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar, pese a la rápida alerta de personas que se encontraban en el sector.

Se conoció que el fallecido era director de alabanza del Ministerio Evangelístico Acto de Fe, mientras autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.