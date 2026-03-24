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Motociclista muere al estrellarse contra bus de la aldea El Carmen en el segundo anillo

El cuerpo del motociclista quedó en medio del pavimento en la trocha que va de norte a sur, a escasos metros del puente que conduce a la aldea El Carmen

Motociclista muere al estrellarse contra bus de la aldea El Carmen en el segundo anillo

El accidente se registró a la altura del puente que conduce a la aldea El Carmen.
San Pedro Sula

Un hombre, cuya identidad aún está desconida, murió en un accidente vial registrado en el segundo anillo de San Pedro Sula la tarde de este martes 24 de marzo.

El cuerpo del hombre, de unos 30 años, quedó en medio del pavimento en la trocha que conduce de norte a sur, a pocos metros del puente que conduce a la aldea El Carmen.

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Según el informe preliminar, el motociclista pegó contra el bus cuando este estaba parado en la hora pico de este sector.

El bus de la ruta Aldea El Carmen- Centro se quedó en el lugar a la espera de que llegaran las autoridades que ya investigan el caso.

La moto negra y con rojo quedó a la pare del cuerpo del hombre que iba con una mochila en su espalda.

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Redacción La Prensa
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