Capturan a hombre de 61 años señalado de grave delito contra su hija en Siguatepeque

Siguatepeque, Comayagua.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a hombre de 61 años de edad, señalado de abusar de su propia hija, una menor de 13 años, en el municipio de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua. La detención se realizó luego de que familiares y vecinos interpusieran denuncias, lo que permitió a los equipos de investigación activar de inmediato los protocolos para proteger a la menor y dar seguimiento al caso.

Según informó la subinspectora Carol Alemán, el sospechoso, originario de Esparta, Atlántida, fue ubicado en el mismo sector donde residía, tras varias diligencias de vigilancia. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hechos se habrían prolongado por varios años, afectando a la menor desde que tenía aproximadamente ocho años de edad.