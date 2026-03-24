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Capturan a hombre de 61 años señalado de grave delito contra su hija en Siguatepeque

La detención se realizó luego de que familiares y vecinos interpusieran denuncias sobre el caso

Capturan a hombre de 61 años señalado de grave delito contra su hija en Siguatepeque

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Siguatepeque, Comayagua.

Agentes de la Policía Nacional capturaron a hombre de 61 años de edad, señalado de abusar de su propia hija, una menor de 13 años, en el municipio de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua.

La detención se realizó luego de que familiares y vecinos interpusieran denuncias, lo que permitió a los equipos de investigación activar de inmediato los protocolos para proteger a la menor y dar seguimiento al caso.

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Según informó la subinspectora Carol Alemán, el sospechoso, originario de Esparta, Atlántida, fue ubicado en el mismo sector donde residía, tras varias diligencias de vigilancia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los hechos se habrían prolongado por varios años, afectando a la menor desde que tenía aproximadamente ocho años de edad.

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"La operación se desarrolló luego de recibir denuncias interpuestas por parte de algunos familiares como de vecinos, lo que permitió a los agentes activar los protocolos de investigación", detalló Alemán.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde deberá responder por el delito que se le imputa conforme al proceso legal vigente.

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Redacción La Prensa
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