Cae hombre de 78 años acusado de graves delitos contra menor de cinco años en El Progreso

El Progreso, Yoro.

Un hombre de 78 años fue detenido por la Policía Nacional tras ser acusado de cometer abuso sexual en perjuicio de una menor de cinco años en el municipio El Progreso, Yoro. La captura se llevó a cabo en la colonia Covitral, donde agentes policiales lograron ubicar al sospechoso en cumplimiento de una orden de captura emitida el 19 de marzo de 2026 por un juzgado de la zona.

De acuerdo con el informe oficial, el imputado enfrenta cargos por el delito de otras agresiones sexuales agravadas, mientras avanzan las investigaciones sobre el caso. El portavoz policial en San Pedro Sula, Alejandro Valladares, indicó que, según las indagaciones, el detenido habría aprovechado la cercanía con la menor para cometer el delito, aclarando que no existía ningún vínculo familiar entre ambos.