"Ya no robo, Dios me cambió": Mirian Díaz antes de ser asesinada en Juticalpa

Mirian fue sepultada la tarde del lunes 23 de marzo. "La matamos todos. Y quizá hasta sentimos alivio, pensando que así el mal desaparece, que ya no robará, que ya no hará daño. Pero no es cierto. El mal sigue ahí, porque nosotros mismos lo alimentamos. Seguimos usando la dialéctica del mal para devorarnos unos a otros, como si al señalar culpables dejáramos de ser culpables nosotros también", escribió Gustavo Adolfo Hernández en sus redes sociales.