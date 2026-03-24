  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira

Los cuerpos fueron encontrados en una zona montañosa mientras autoridades realizaban operativos de búsqueda tras su desaparición

Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
1 de 10

Los cuerpos sin vida de dos jóvenes reportados como desaparecidos fueron encontrados este martes en una zona montañosa del municipio de La Campa, en el departamento de Lempira.
Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
2 de 10

De manera preliminar, las víctimas serían Oswal de Jesús Aguilar y Jeffrey Guerra, quienes habían sido raptados la noche del sábado en la colonia Villa Méndez, según informaron fuentes cercanas a sus familiares.
Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
3 de 10

El hallazgo se produjo en el sector conocido como La Joya, en la carretera que conduce hacia Cañadas, donde pobladores alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos.
Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
4 de 10

Equipos de la Policía Nacional de Honduras se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes.
Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
5 de 10

De acuerdo con reportes policiales, el descubrimiento ocurrió mientras se realizaban operativos de búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos.
Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
6 de 10

Personal de Medicina Forense realiza el levantamiento de los cuerpos y las pruebas necesarias para su identificación.
Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
7 de 10

Mientras tanto, agentes de investigación continúan con las indagaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables del doble crimen.
Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
8 de 10

Este hecho ha generado consternación entre los habitantes de La Campa, quienes exigen justicia y mayor seguridad en la zona ante la ola de violencia.

Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
9 de 10

Fotografía en vida de uno de los jóvenes encontrados sin vida este martes en La Campa, departamento de Lempira.

Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira
10 de 10

Las autoridades policiales desconocen, hasta el momento, el móvil del crimen. La Policía ha montado diversos operativos en el sector tras este hecho violento.

Cargar más fotos