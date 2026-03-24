Dantesco: hallan muertos a dos jovencitos en La Campa, Lempira

Los cuerpos sin vida de dos jóvenes reportados como desaparecidos fueron encontrados este martes en una zona montañosa del municipio de La Campa, en el departamento de Lempira.
De manera preliminar, las víctimas serían Oswal de Jesús Aguilar y Jeffrey Guerra, quienes habían sido raptados la noche del sábado en la colonia Villa Méndez, según informaron fuentes cercanas a sus familiares.
El hallazgo se produjo en el sector conocido como La Joya, en la carretera que conduce hacia Cañadas, donde pobladores alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos.
Equipos de la Policía Nacional de Honduras se desplazaron hasta el lugar y acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes.
De acuerdo con reportes policiales, el descubrimiento ocurrió mientras se realizaban operativos de búsqueda para dar con el paradero de los jóvenes desaparecidos.
Personal de Medicina Forense realiza el levantamiento de los cuerpos y las pruebas necesarias para su identificación.
Mientras tanto, agentes de investigación continúan con las indagaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables del doble crimen.
Este hecho ha generado consternación entre los habitantes de La Campa, quienes exigen justicia y mayor seguridad en la zona ante la ola de violencia.
Fotografía en vida de uno de los jóvenes encontrados sin vida este martes en La Campa, departamento de Lempira.
Las autoridades policiales desconocen, hasta el momento, el móvil del crimen. La Policía ha montado diversos operativos en el sector tras este hecho violento.