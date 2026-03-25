Así lucen las nuevas camisetas de la Selección de Honduras: Precio y dónde conseguirlas

La Federación de Fútbol de Honduras presentó este miércoles 25 de marzo la nueva indumentaria oficial de la Selección Nacional de Honduras dirigida por José Francisco Molina de cara al camino rumbo al Mundial 2030.
La camiseta de local mantiene el clásico color blanco, pero incorpora una franja vertical en tono azul y otra turquesa que cruza el centro. La "H" está en el lado derecho con 5 estrellas y la leyenda "Honduras".
El uniforme visitante destaca por un diseño sobrio y moderno en color negro, acompañado de detalles en azul turquesa en el cuello, mangas y logotipos. El escudo con la “H” resalta en el pecho con un acabado brillante. Es una propuesta elegante que rompe con lo tradicional.
El tercer uniforme presenta un diseño llamativo con tres grandes franjas verticales en azul y blanco, evocando una identidad más clásica, siempre guardando el estilo de la bandera de Honduras. Las cuatro indumentarias oficiales de la Bicolor cuentan con una Joma en el pecho derecho, fabricador oficial de la camiseta.
Con esta nueva indumentaria, la Bicolor no solo busca renovar su imagen en la cancha, sino también fortalecer el vínculo con su afición en una etapa clave rumbo al Mundial 2030 bajo el mando de José Molina y el nuevo cuerpo técnico.
Los futbolistas de la Selección de Honduras sudarán por primera vez la nueva camiseta el próximo 31 de marzo en territorio español, cuando la Bicolor se enfrente a Perú en un duelo amistoso internacional en el estadio de Leganés.
¿DÓNDE COMPRAR LA NUEVA CAMISETA DE HONDURAS?
Los aficionados catrachos podrán comprar las nuevas y bellas camisetas de la Selección de Honduras en todas las tiendas de Diunsa a nivel nacional. Las cuatro camisetas (local, visitante, alternativa y edición especial) tienen un valor de 1,490 lempiras.