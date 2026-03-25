Así lucen las nuevas camisetas de la Selección de Honduras: Precio y dónde conseguirlas

La Federación de Fútbol de Honduras presentó este miércoles 25 de marzo la nueva indumentaria oficial de la Selección Nacional de Honduras dirigida por José Francisco Molina de cara al camino rumbo al Mundial 2030.

La camiseta de local mantiene el clásico color blanco, pero incorpora una franja vertical en tono azul y otra turquesa que cruza el centro. La "H" está en el lado derecho con 5 estrellas y la leyenda "Honduras".

El uniforme visitante destaca por un diseño sobrio y moderno en color negro, acompañado de detalles en azul turquesa en el cuello, mangas y logotipos. El escudo con la “H” resalta en el pecho con un acabado brillante. Es una propuesta elegante que rompe con lo tradicional.