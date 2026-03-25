Julián Martínez deja atrás la eliminación y se enfoca en el nuevo proceso de Honduras

En cuanto al golpe que significó quedar fuera del Mundial 2026 , Martínez no ocultó el dolor, pero dejó claro que el grupo ya mira hacia adelante: “La verdad es que dolió mucho, porque no pude estar por la lesión. Ese día no pude dormir porque tenía que estar pendiente de ver si íbamos al Mundial o no. Me dolió bastante porque el grupo estaba muy comprometido y no se pudo dar”, recordó. Sin embargo, enfatizó el cambio de mentalidad: “Ya estamos en un nuevo comienzo, con nuevas ideas, nuevas ganas, y este es un proyecto que hay que tomar con la mayor responsabilidad”.

Sobre el trabajo del nuevo cuerpo técnico y las primeras sensaciones en España , el defensor resaltó cambios en la dinámica del equipo: “Creo que en la intensidad hemos mejorado mucho, pero no hemos podido trabajar mucho. Esperemos que hoy hagamos cosas nuevas y poder ver cuál es la idea del trabajo del profesor”, apuntó.

Julián Martínez , defensor de la Selección de Honduras , valoró el inicio de la era de José Molina , destacando el ambiente y las expectativas dentro del grupo. “Va a ser un lindo proyecto donde vamos a aprender bastante, donde nos van a ayudar a crecer y esperemos desde ahora cumplir con los objetivos que nos pide el profesor”, comenzó diciendo.

-- ENTREVISTA A JULIÁN MARTÍNEZ --

¿Qué esperan de este nuevo ciclo, de esta nueva aspiración a un Mundial?Primeramente agradecerle a Dios por estar acá, por tener esta linda oportunidad. Creo que va a ser un lindo proyecto donde vamos a aprender bastante, donde nos van a ayudar a crecer y esperemos desde ahora cumplir con los objetivos que nos pide el profesor.

¿Qué diferencia estás encontrando en este nuevo proceso con un equipo técnico completo, gente que no solamente está bien formada sino también con mucho trabajo cercano al fútbol europeo? ¿Qué diferencia encontraste, por ejemplo, en ese primer entrenamiento de ayer en selección nacional?

No, ayer no hicimos tantas cosas, creo que solo fue una rueda de pases y unos rondos. Creo que en la intensidad hemos mejorado mucho y, como te comentaba, no hemos podido trabajar mucho. Esperemos que el día de hoy hagamos cosas nuevas y poder ver cuál es la idea del trabajo del profesor.

¿Qué pensar del hecho de que Honduras venga a jugar aquí a Europa? Vos jugabas aquí en Europa, en Portugal. ¿Lo ves bien o es lo mismo jugar acá que jugar, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cómo lo percibís? Aparte de los rivales que pueden jugar acá.

Creo que también depende de las otras selecciones que la gira la van a estar haciendo acá. Creo que es lo mismo, puede cambiar en los horarios que tenemos que adaptarnos, pero el fútbol en todos lados es lo mismo, solo son algunas cosas que cambian. También creo que otros compañeros no han tenido la oportunidad de estar acá en Europa, de poder entrenar acá. Es otro clima y esperemos adaptarnos de la mejor manera y hacer las cosas bien.

¿Qué tan doloroso fue para vos no haber estado en el tramo final de la eliminatoria anterior?

La verdad que dolió mucho, también dolió porque no pude estar, estaba con la lesión. La caída de madrugada cuando fue el partido, ese día no pude dormir porque tenía que estar pendiente de ver si íbamos al Mundial o no. La verdad que me dolió bastante porque el grupo estaba muy comprometido, con ganas de poder clasificar y no se pudo dar.

En la eliminatoria pasada, Julián era un joven que había sorprendido, que estaba en Europa y que se había ganado un puesto en la selección. ¿Hoy ya se compromete a ser uno de los líderes? ¿Siente mayor presión?

La verdad que yo siempre he trabajado bien, creo que he hecho bien las cosas. Desde la eliminatoria pasada yo siempre me he tomado los retos con mucha responsabilidad, sabiendo que hay jóvenes y hay personas que tienen mucha experiencia, pero creo que la responsabilidad es la misma. También influye en lo que quiere el jugador, en cómo se puede exigir y creo que va por ahí.

Ayer el profe decía que había que olvidarse del pasado y quedarse enfocado únicamente en lo que están viviendo en la actualidad. ¿Se puede olvidar un trago amargo de ese tipo en tan poco tiempo?

Yo soy una persona joven, soy una persona que da vuelta a la página. Creo que ya estamos en un nuevo comienzo, con nuevas ideas, nuevas ganas y esperemos hacer bien las cosas como te lo comentaba. Este es un nuevo proyecto y hay que tomarlo con la mayor responsabilidad y la seriedad.

A pesar de tu juventud, como decía el colega, con muchos partidos ya también a nivel internacional, es prácticamente tu eliminatoria lo que viene ahora. ¿Cómo lo asumís esto?

Con mucha responsabilidad. La verdad tengo muchas ganas, estoy muy feliz de estar acá por este llamado. Creo que desde el año pasado no pude estar con la selección y me siento muy feliz. Espero que arranquemos este proceso con el pie derecho y seguir dando lo mejor de cada uno.

¿Cuál fue el último mensaje de Rueda en el grupo de WhatsApp, antes de irse en la eliminatoria pasada? ¿Mandó un mensaje después de lo que sucedió en San José?

No, yo con el profe casi no teníamos tantas conversaciones. Creo que la última llamada que tuve con el profe fue antes de la última eliminatoria para ver si yo estaba bien y la verdad que él me dijo que me faltaban bastantes eliminatorias, que no me desesperara, que siguiera metiéndole y que ya iba a haber otra oportunidad de poder estar ayudando a la selección.