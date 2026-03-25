La Bicolor cumple su segundo entrenamiento en España con alta intensidad

La Selección Nacional de Honduras continúa afinando detalles en su preparación en territorio español y este miércoles cumplió con su segundo entrenamiento en la exigente en la Ciudad Deportiva Wanda.

Bajo un ambiente de alta concentración, el grupo dirigido por el técnico José Francisco Molina, mantuvo la intensidad como principal bandera en cada uno de los trabajos realizados.

Una de las novedades de la jornada fue la incorporación del futbolista Joseph Rosales, quien se integró al grupo tras completar su arribo y rápidamente se puso a disposición del equipo. Su presencia refuerza las variantes del combinado nacional de cara al compromiso amistoso ante Perú.