La Selección de Honduras define su cuerpo técnico para el nuevo proceso

La Selección Nacional de Honduras continúa con su preparación en territorio europeo, donde enfrentará a Perú el próximo 31 de marzo en España, en el inicio de una nueva etapa bajo el mando de José Francisco Molina.

Este martes, la Bicolor realizó su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Wanda, complejo del Atlético de Madrid, y más tarde el estratega confirmó a los demás integrantes de su cuerpo técnico, todos de nacionalidad española y con experiencia en el fútbol europeo.

El preparador físico será Sergio García, quien ha desarrollado su carrera en el fútbol español, trabajando en clubes y estructuras de alto rendimiento enfocadas en la preparación integral del jugador. Ha trabajado en clubes como el Rayo Vallecano, el Alcobendas Sport y el Villaverde Boetticher.