La Selección de Honduras define su cuerpo técnico para el nuevo proceso

La Selección Nacional de Honduras continúa con su preparación en territorio europeo, donde enfrentará a Perú el próximo 31 de marzo en España, en el inicio de una nueva etapa bajo el mando de José Francisco Molina.
Este martes, la Bicolor realizó su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Wanda, complejo del Atlético de Madrid, y más tarde el estratega confirmó a los demás integrantes de su cuerpo técnico, todos de nacionalidad española y con experiencia en el fútbol europeo.
El preparador físico será Sergio García, quien ha desarrollado su carrera en el fútbol español, trabajando en clubes y estructuras de alto rendimiento enfocadas en la preparación integral del jugador. Ha trabajado en clubes como el Rayo Vallecano, el Alcobendas Sport y el Villaverde Boetticher.
En la preparación de porteros estará Fran Martínez, con recorrido en academias y equipos del balompié español. Ha trabajado en la formación de guardametas en categorías juveniles y profesionales. Su último club fue Mohun Bagan Super Giant de la Superliga de la India y ya ha estado trabajando con Molina.
El asistente técnico será Jovi Carrascosa, un hombre de confianza de Molina, con quien ha coincidido en distintos proyectos dentro del fútbol español. Ha formado parte de cuerpos técnicos en clubes como el Getafe y el Real Valladolid, desempeñándose en labores de análisis, estrategia y gestión de grupo.
Con este cuerpo técnico completamente europeo, Honduras apuesta por implementar una metodología distinta a la de procesos anteriores, donde se había decantado por la escuela Sudamericana.
-Cuerpo técnico de Honduras-
Entrenador: José Francisco Molina (nacionalidad española).
Preparador físico: Sergio García (nacionalidad española).
Preparador de porteros: Fran Martínez (nacionalidad española).
Asistente técnico: Jovi Carrascosa (nacionalidad española).
Asistente técnico: Igor Tasevski (nacionalidad serbia).
Directo deportivo: Francis Hernández.