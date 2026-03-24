Selección de Honduras se instala en España para el debut de Molina: Así fue su llegada

Madrid, España.

La Selección Nacional de Honduras ya está desde este martes en territorio español. El equipo dirigido por José Molina completó su viaje hacia España, donde se alista para enfrentar a Perú el próximo 31 de marzo en Leganés. El vuelo comenzó en Tegucigalpa. A las 8:00 de la mañana, el primer grupo de jugadores y cuerpo técnico emprendió ruta hacia San Pedro Sula, punto de encuentro donde se integraron los convocados del norte del país.

Con el plantel casi completo, la delegación afinó los últimos detalles logísticos antes de cruzar el Océano Atlántico, en un viaje cargado de expectativas y con la mirada puesta en el compromiso internacional que marcará una nueva etapa para el combinado nacional. Tras un vuelo de aproximadamente diez horas, y un aproximado total cercano a las doce, la “H” aterrizó en Madrid a las 5:45 a.m., encontrándose con una mañana fría, con temperaturas que rondaban los 5 grados centígrados. Sin mayores complicaciones en migración, el equipo agilizó su salida para continuar su ruta. El siguiente destino fue Los Ángeles de San Rafael, en la provincia de Segovia, donde Honduras establecerá su cuartel de concentración. Ya instalados en el hotel, la selección cuenta con la mayoría de sus legionarios.

Curiosidad en la práctica

La Selección Nacional de Honduras hará su primer entreno con la pelota Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo.

Un total de 30 balones para los seleccionados nacionales que hoy entrenarán por primera vez bajo el mando de Francisco Molina en Segovia, España.

CONVOCATORIA DE HONDURAS