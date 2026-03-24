Selección de Honduras se instala en España para el debut de Molina: Así fue su llegada

La Selección Nacional de Honduras ya está desde este martes en territorio español. El equipo dirigido por José Molina completó su viaje hacia España, donde se alista para enfrentar a Perú el próximo 31 de marzo en Leganés.
El vuelo comenzó en Tegucigalpa. A las 8:00 de la mañana, el primer grupo de jugadores y cuerpo técnico emprendió ruta hacia San Pedro Sula, punto de encuentro donde se integraron los convocados del norte del país.
Con el plantel casi completo, la delegación afinó los últimos detalles logísticos antes de cruzar el Océano Atlántico, en un viaje cargado de expectativas y con la mirada puesta en el compromiso internacional que marcará una nueva etapa para el combinado nacional.
Tras un vuelo de aproximadamente diez horas, y un aproximado total cercano a las doce, la “H” aterrizó en Madrid a las 5:45 a.m., encontrándose con una mañana fría, con temperaturas que rondaban los 5 grados centígrados. Sin mayores complicaciones en migración, el equipo agilizó su salida para continuar su ruta.
El siguiente destino fue Los Ángeles de San Rafael, en la provincia de Segovia, donde Honduras establecerá su cuartel de concentración. Ya instalados en el hotel, la selección cuenta con la mayoría de sus legionarios.
Curiosidad en la práctica
La Selección Nacional de Honduras hará su primer entreno con la pelota Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo.
Un total de 30 balones para los seleccionados nacionales que hoy entrenarán por primera vez bajo el mando de Francisco Molina en Segovia, España.
CONVOCATORIA DE HONDURAS
Porteros
Alex Güity - Lobos UPNFM
Edrick Menjívar - Olimpia
Luis Ortiz - Motagua.
Defensas
Clinton Bennett - Olimpia
Christopher Meléndez - Motagua
Denil Maldonado - Rubin Kazan (Rusia)
Darlin Mencía - Montevideo Wanderers (Uruguay)
Giancarlo Sacaza - Motagua
Joseph Rosales - Austin FC (Estados Unidos)
Julián Martínez - Alverca FC (Portugal)
Kevin Güity - Olimpia
Luis Vega - Motagua.
Mediocampistas
Alejandro Reyes - Motagua
Deiby Flores - Sin equipo
Edwin Rodríguez - Olimpia
Jorge Álvarez - Olimpia
Kervin Arriaga - Levante (España)
Leandro Padilla - Inter Miami (Estados Unidos).
Delanteros
Alenis Vargas - Manisa FK (Turquía)
Dereck Moncada - Inter Bogotá (Colombia)
Eric Puerto - Platense
Jorge Benguché - Olimpia
Exon Arzú - Real España.