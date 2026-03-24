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Selección de Honduras se instala en España para el debut de Molina: Así fue su llegada

La escuadra hondureña llegó a suelo español y comenzará a trabajar para el duelo amistoso ante Perú del próximo 31 de marzo.

Selección de Honduras se instala en España para el debut de Molina: Así fue su llegada

Los jugadores Búho Meléndez, Luis Ortiz, Giancarlo Sacaza y Luis Vega, todos ellos del Motagua, al momento de la llegada de la Bicolor a España.

 Foto Federación de Honduras.
Madrid, España.

La Selección Nacional de Honduras ya está desde este martes en territorio español. El equipo dirigido por José Molina completó su viaje hacia España, donde se alista para enfrentar a Perú el próximo 31 de marzo en Leganés.

El vuelo comenzó en Tegucigalpa. A las 8:00 de la mañana, el primer grupo de jugadores y cuerpo técnico emprendió ruta hacia San Pedro Sula, punto de encuentro donde se integraron los convocados del norte del país.

Denil revela problema que tuvo antes de llegar a la selección de Honduras

Con el plantel casi completo, la delegación afinó los últimos detalles logísticos antes de cruzar el Océano Atlántico, en un viaje cargado de expectativas y con la mirada puesta en el compromiso internacional que marcará una nueva etapa para el combinado nacional.

Tras un vuelo de aproximadamente diez horas, y un aproximado total cercano a las doce, la “H” aterrizó en Madrid a las 5:45 a.m., encontrándose con una mañana fría, con temperaturas que rondaban los 5 grados centígrados. Sin mayores complicaciones en migración, el equipo agilizó su salida para continuar su ruta.

El siguiente destino fue Los Ángeles de San Rafael, en la provincia de Segovia, donde Honduras establecerá su cuartel de concentración. Ya instalados en el hotel, la selección cuenta con la mayoría de sus legionarios.

Curiosidad en la práctica

La Selección Nacional de Honduras hará su primer entreno con la pelota Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo.

Un total de 30 balones para los seleccionados nacionales que hoy entrenarán por primera vez bajo el mando de Francisco Molina en Segovia, España.

CONVOCATORIA DE HONDURAS

Porteros

Alex Güity - Lobos UPNFM

Edrick Menjívar - Olimpia

Luis Ortiz - Motagua.

Defensas

Clinton Bennett - Olimpia

Christopher Meléndez - Motagua

Denil Maldonado - Rubin Kazan (Rusia)

Darlin Mencía - Montevideo Wanderers (Uruguay)

Giancarlo Sacaza - Motagua

Joseph Rosales - Austin FC (Estados Unidos)

Julián Martínez - Alverca FC (Portugal)

Kevin Güity - Olimpia

Luis Vega - Motagua.

Mediocampistas

Alejandro Reyes - Motagua

Deiby Flores - Sin equipo

Edwin Rodríguez - Olimpia

Jorge Álvarez - Olimpia

Kervin Arriaga - Levante (España)

Leandro Padilla - Inter Miami (Estados Unidos).

Delanteros

Alenis Vargas - Manisa FK (Turquía)

Dereck Moncada - Inter Bogotá (Colombia)

Eric Puerto - Platense

Jorge Benguché - Olimpia

Exon Arzú - Real España.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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