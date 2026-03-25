Nueva tecnológica y gran novedad: La Bicolor realiza su segundo entrenamiento

La Selección Nacional de Honduras sigue puliendo aspectos clave durante su etapa de preparación en territorio español.
En medio de un entorno marcado por la concentración y el compromiso, el plantel comandado por el estratega José Francisco Molina mantuvo la intensidad como sello distintivo en cada una de las sesiones de trabajo.
La principal novedad del más reciente entrenamiento fue la incorporación de Joseph Rosales, quien ya se integró al grupo tras su llegada procedente del Austin FC, sumándose de lleno a la dinámica de la Bicolor.
El cuerpo técnico de la H y su staff estuvo atento a cualquier detalle.
Honduras no quiere que se le escape nada en los entremaientos para llegar ante Perú.
Previo al inicio de la práctica, el grupo se reunió para realizar la tradicional oración, la cual estuvo a cargo de Luis Enrique Palma.
La sesión dio inicio a las 4:00 de la mañana, hora de Honduras, lo que corresponde a las 11:00 de la mañana en España.
A pesar del cambio horario, los futbolistas han mostrado una notable adaptación al clima.
José Francisco Molina ha vuelto a dar una extensa charla para sus jugadores.
Francis Hernández estuvo atento también a todo lo que pasaba en el segundo día de la Bicolor en España.
Sergio García, asistente de José Francisco Molina, dirigiendo parte del entrenamiento de la Bicolor.
En cuanto al trabajo específico, el preparador de porteros Fran Martínez implementó una innovadora metodología.
Los guardametas usaron gafas especiales durante las sesiones.
Los guardametas con Édrick Menjívar y Alex Güity. El guardián Luis Ortiz trabajó aparte con el resto de los jugadores convocados.
Funcionan mediante parpadeos intermitentes que restringen la visión, forzando al cerebro a concentrarse más en el balón y a anticipar movimientos con menor información visual.
Edrick Menjívar fue captado por el lente de Mario Figueroa, periodista enviado por La Prensa.
Otra foto de Joseph Rosales, jugador que se unió este martes a los entrenamientos de la Bicolor.
Bajo un ambiente de alta concentración, el grupo dirigido por el técnico José Francisco Molina, mantuvo la intensidad como principal bandera en cada uno de los trabajos realizados.
Los jugadores van entendiendo poco a poco la idea del español Molina.