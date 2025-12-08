Exvicecanciller: "Libre quedará como un partido que no respeta la voluntad popular"

El exvicecanciller hondureño Antonio García cuestionó este lunes al partido Libertad y Refundación (Libre) por su llamado a movilizaciones en medio de la lentitud en la divulgación de los resultados de las elecciones generales de 2025.
García comparó la postura de Libre con “un equipo bien goleado que se niega a aceptar el marcador ni lo que piensa la afición”.
Según el exvicecanciller, el comunicado emitido por Libre -en el que exige la nulidad de los comicios, la repetición de las elecciones y un “voto de confianza” para el expresidente Manuel Zelaya y la candidata presidencial del partido- refleja una negativa a aceptar la voluntad popular.
“Como si uno respaldara a la Selección después de quedar fuera del Mundial”, ironizó el exdiplomático.
García reconoció que en el proceso electoral ha habido “fallas e irregularidades, incluida la intromisión del presidente Trump”, factores que a su criterio justifican “un buen recuento manual, público y transparente”.
Sin embargo, aseguró que, incluso tras una revisión exhaustiva, “Libre no pasará al segundo lugar y quedará como un partido que no respeta la voluntad popular”.
El exvicecanciller también se refirió al papel de las Fuerzas Armadas en el actual contexto postelectoral. Afirmó que el general Roosevelt Hernández -en referencia al jefe del Estado Mayor Conjunto- dejará su cargo en los próximos días, y que la nueva cúpula militar deberá “cumplir su deber constitucional y acatar la decisión del CNE”.
Además, anticipó que el consejero Marlon no firmará la declaratoria de resultados, “como ya es costumbre”, pero sostuvo que su postura no tendrá ningún impacto en la decisión final.
García lanzó una advertencia a los funcionarios que se nieguen a cumplir con el proceso de transición de gobierno.
Finalmente, señaló que estos podrían enfrentar “graves consecuencias personales, incluso fuera del país, ya saben por quién”. Llamó a la reflexión a la dirigencia de Libre: “Por el bien de Honduras. Aún están a tiempo”.