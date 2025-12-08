Exvicecanciller: "Libre quedará como un partido que no respeta la voluntad popular"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exvicecanciller hondureño Antonio García cuestionó este lunes al partido Libertad y Refundación (Libre) por su llamado a movilizaciones en medio de la lentitud en la divulgación de los resultados de las elecciones generales de 2025. García comparó la postura de Libre con “un equipo bien goleado que se niega a aceptar el marcador ni lo que piensa la afición”.

Según el exvicecanciller, el comunicado emitido por Libre -en el que exige la nulidad de los comicios, la repetición de las elecciones y un "voto de confianza" para el expresidente Manuel Zelaya y la candidata presidencial del partido- refleja una negativa a aceptar la voluntad popular. "Como si uno respaldara a la Selección después de quedar fuera del Mundial", ironizó el exdiplomático. García reconoció que en el proceso electoral ha habido "fallas e irregularidades, incluida la intromisión del presidente Trump", factores que a su criterio justifican "un buen recuento manual, público y transparente".