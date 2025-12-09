Nasralla logra 2,935 votos en el extranjero y Nasry mantiene ventaja a nivel nacional

Estados Unidos.

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, obtuvo mayoría de votos de los hondureños habilitados para ejercer el sufragio en Estados Unidos, según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con el último corte del CNE, con el 100% de las actas escrutadas en el extranjero, Nasralla sumó 2,935 votos, equivalentes al 73.10% del total.

Por su parte, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, obtuvo 657 votos, lo que corresponde al 16.36% del escrutinio internacional.