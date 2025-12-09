Nasralla logra 2,935 votos en el extranjero y Nasry mantiene ventaja a nivel nacional

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, obtuvo mayoría de votos de los hondureños habilitados para ejercer el sufragio en Estados Unidos, según los registros del Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con el último corte del CNE, con el 100% de las actas escrutadas en el extranjero, Nasralla sumó 2,935 votos, equivalentes al 73.10% del total.
Por su parte, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, obtuvo 657 votos, lo que corresponde al 16.36% del escrutinio internacional.
Además, según el ente electoral se contabilizaron 8 votos en blanco y 54 nulos, asimismo se detalló que de las 15 actas, 8 resultaron correctas y 7 con inconsistencias.
El conteo a nivel nacional mantiene al candidato del Partido Nacional en primer lugar.
Hasta las 11:30 a. m. del 9 de diciembre, Asfura acumulaba 1,298,835 votos, equivalentes al 40.52% del total procesado a nivel nacional.