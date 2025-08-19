$!Altos cargos sumaron casi L6.8 millones en aumento salarial a 2025

LA PRENSA Premium identificó que los incrementos salariales en las secretarías de Estado no fueron simultáneos, sino progresivos y en distintos meses. En total, se detectaron cinco incrementos en 2022, 49 en 2023 y 64 en 2024.Mientras que en lo que va de 2025 se reportan 25.En términos monetarios, los registros muestran que, en 2022, entre junio y diciembre, el incremento de sueldos para altos funcionarios significó pagar L182,000 al mes de diferencia sobre la base original.Al cierre de 2023, el Estado pagaba dos millones de lempiras más al mes en el salario de los titulares de instituciones públicas debido a los incrementos de sueldo, mientras para 2024 la cifra creció a tres millones.En tanto, solo entre enero y mayo de 2025, las alzas sumaron L1.4 millones.Para mayo de 2025, el acumulado va en L6.8 millones.