$!Altos cargos sumaron casi L6.8 millones en aumento salarial a 2025

En los últimos casi cuatro años, los altos funcionarios del Gobierno sumaron más de L6 millones lempiras en aumento salarial, con cifras mensuales muy por encima de los ajustes que reciben la mayoría de empleados públicos y del sector privado. LA PRENSA Premium, en un segundo análisis, revisó los registros anuales de 89 secretarías e instituciones públicas en el portal de transparencia y reveló que 2024 fue el año con el mayor registro de aumento salariale de altos funcionarios o titulares de organismos públicos, con casi tres millones de lempiras. Para este análisis, se revisaron las planillas mensuales de cada año con el fin de identificar la fecha exacta de cada aumento salarial y contabilizar de manera precisa los montos desembolsados anualmente y las variaciones que han tenido. En 2022, el actual Gobierno llamó a que los salarios de altos funcionarios fueran reducidos y que ninguno ganara más que la presidenta Xiomara Castro, quien devenga L137,800. Sin embargo, más de tres años después, el gasto en sueldos de altos funcionarios ha crecido, algunos casos hasta en más de L320,000, en lugar de reducirse, constató este rotativo.

Montos anuales

L6 millones se pagaron en aumentos desde 2022 a mayo de 2025

LA PRENSA Premium identificó que los incrementos salariales en las secretarías de Estado no fueron simultáneos, sino progresivos y en distintos meses. En total, se detectaron cinco incrementos en 2022, 49 en 2023 y 64 en 2024. Mientras que en lo que va de 2025 se reportan 25. En términos monetarios, los registros muestran que, en 2022, entre junio y diciembre, el incremento de sueldos para altos funcionarios significó pagar L182,000 al mes de diferencia sobre la base original. Al cierre de 2023, el Estado pagaba dos millones de lempiras más al mes en el salario de los titulares de instituciones públicas debido a los incrementos de sueldo, mientras para 2024 la cifra creció a tres millones. En tanto, solo entre enero y mayo de 2025, las alzas sumaron L1.4 millones. Para mayo de 2025, el acumulado va en L6.8 millones.

Para dimensionar esta cifra, si se toma como referencia el salario mínimo vigente en empresas con 11 a 50 empleados, que tras el ajuste de 5.5% en 2025 quedó en L12,636.5, el monto pagado en aumentos equivale al pago de 536 salarios mínimos completos en los últimos casi cuatro años. La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, señaló que los salarios estatales deberían revisarse con criterios técnicos. “deberían ajustarse de acuerdo con la experiencia, méritos y formación profesional, pero esto no se hace porque conlleva un costo político”, expuso. Mencionó que estos aumentos identificados han sido desproporcionados. "Honduras es el país más pobre de América Latina y con aumentos pareciera que estamos en un país en bonanza, estos aumentos podrían haber creado plazas y pagar salarios mínimos, para ayudar a generar algún tipo de empleo", apuntó.

"Cualquier incremento salarial por encima de la tasa de inflación es inoportuna y políticamente incorrecta": Héctor Soto, economista y politólogo

Titulares

En 2022, el mayor beneficiado con incrementos fue Tomás Oliva, director del Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), quien sumó de forma acumulada al año unos L48,000 adicionales a su salario original. Cabe mencionar que entre junio de 2022 y mayo de 2025, el sueldo de Oliva pasó de L34,302.79 a L67,505.48; es decir, un aumento de L33,202.69, equivalente al 97%. Para 2023, la institución con mayores desembolsos fue el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), que destinó de forma acumulada cerca de L360,000 al año adicionales para su titular Erlyn Orlando Menjívar Rosales. Su salario pasó de L90,000 en 2022 a L137,000 en 2025, lo que representa un incremento del 52% (L47,000 más en tres años). En 2024, la CNBS encabezó la lista, pues su titular Marcio Sierra vio cómo a su cuenta le acreditaban de forma acumulada casi L318,000 adicionales tras aumentarse el sueldo. En lo que va de 2025, el funcionario con mayor incremento es Hernán Ávila, presidente del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (Ihma), con L156,500 adicionados devengados en aumentos entre enero y mayo.

" "Aumentos desproporcionados crean distorsiones en la estructura salarial del Estado" Liliam Castillo, expresidenta del CHE

Críticas