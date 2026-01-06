Deuda estatal de L5,000 millones profundiza crisis en la construcción

San Pedro Sula, Cortés

El sector de la construcción en Honduras atraviesa una crisis provocada por la falta de pagos del Gobierno, que ascienden a 5,000 millones de lempiras, y por la pérdida de más de 100,000 empleos, lo que hace que el inicio de este año no sea alentador para la industria. La Secretaría de Finanzas arrastra una deuda de miles de millones de lempiras con constructoras que han ejecutado proyectos de construcción y mantenimiento en distintas zonas del país. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico) explicó que la deuda que la Secretaría de Finanzas reconoce es la registrada en el Sistema de Administración Financiera Integrada (Siafi), pero que esta no refleja la deuda real del Estado con el sector.

"Lo registrado en el Siafi es solo la punta del iceberg. Una parte significativa de la deuda no aparece porque no se ha asignado cuota presupuestaria, a pesar de que los pagos ya están listos en tesorería de la SIT (Secretaría de Infraestructura y Transporte). Al 31 de diciembre de 2025 existían aproximadamente 2,500 millones de lempiras en tesorería de la SIT listos para pago, que no pudieron cargarse al Siafi por falta de cuota asignada por Finanzas. Esa es la primera parte de la deuda", explicó Gustavo Boquín, presidente de la Chico. La segunda parte corresponde a obras ya ejecutadas, devengadas y estimadas en las unidades ejecutoras de la SIT, con más de 30 días de vencimiento, que tampoco figuran plenamente en el sistema. Ese monto ronda otros 2,500 millones de lempiras o más. "Cuando se suma lo ejecutado y vencido con lo retenido sin cuota en tesorería, la deuda flotante del Gobierno con la industria de la construcción supera los 5,000 millones de lempiras a inicios de enero de 2026", indicó Boquín.

Adicionalmente, el Estado genera un compromiso promedio de 54 millones de lempiras diarios por la ejecución de obras. Ese flujo sostiene empleo, proveedores, banca y obligaciones laborales que no pueden seguir financiándose con atrasos del Gobierno. “Cada día de atraso pone en riesgo obras, empresas y miles de puestos de trabajo en todo el país”, advirtió el presidente de la Chico. Sobre el panorama del sector en 2025, Boquín lo calificó como nefasto para la industria y señaló una caída del 20% en los metros cuadrados techados construidos, de acuerdo con un informe del Banco Central de Honduras (BCH). “La inversión en construcción privada se ralentizó por las altas tasas de interés. Además, llevamos 22 meses sin fondos de Banhprovi de forma constante. Apenas la semana pasada se puso a disposición de la banca una cantidad menor proveniente de la recuperación de créditos, debido a que el Gobierno no asignó fondos para vivienda en 2025”, añadió.

En cuanto a las expectativas para 2026, Boquín expresó que espera que, con el nuevo gobierno liderado por el presidente electo Nasry Asfura, empresario del sector construcción, la industria pueda crecer.

Deuda millonaria

Por su parte, Silvio Larios, director ejecutivo de la Chico, declaró que la deuda total del Gobierno con las constructoras asciende a 5,000 millones de lempiras, correspondientes a proyectos como construcción de escuelas, carreteras, hospitales, obras de mitigación y alcantarillado, entre otros. Detalló que más de 100 empresas constructoras se encuentran afectadas por la falta de pago y advirtió que, si la deuda no se salda antes del cambio de gobierno, el proceso podría dilatarse al menos seis meses más. Larios señaló que en la contratación de obras públicas se generaron más de 120,000 empleos; sin embargo, entre proyectos de infraestructura y vivienda, el año pasado se perdieron unos 100,000 puestos de trabajo debido a la ralentización del sector, la falta de proyectos, de créditos y de pagos. “Es un estimado de 100,000, pero sabemos que son más. No solo son los empleos directos, sino el impacto de la industria de la construcción en la economía nacional, que al final serían unos 350,000 empleos afectados entre directos e indirectos”, sostuvo. A juicio de Larios, que Nasry Asfura conozca de primera mano la industria de la construcción, sus desafíos y retos, resulta conveniente, ya que —dijo— comprende lo que se requiere para el desarrollo de la infraestructura vial y social del país. Los directivos del sector resienten la falta de acercamiento y diálogo con el gobierno saliente y esperan que esto cambie con la nueva administración, así como la conformación de un plan conjunto para ejecutar las obras que el país necesita con mayor urgencia.

Piden a actual gobierno dejar saldadas las deudas