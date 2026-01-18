  1. Inicio
Gobierno de Guatemala confirma control total en cárceles tras motines

Bernardo Arévalo de León dijo que los guardias en tres prisiones han sido rescatados ilesos, "sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar"

  • Actualizado: 18 de enero de 2026 a las 20:25 -
  Agencia EFE
Captura de video tomada de la cuenta oficial de la red social X @BArevalodeLeon del presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

 Foto: Cortesía
Ciudad de Guatemala, Guatemala

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, confirmó este domingo que las tres cárceles, ubicadas en el centro y sur del país, donde el sábado se presentaron motines en los que fueron tomados como rehenes varios guardias penitenciarios, y que hoy se encuentran bajo control del Gobierno.

El mandatario aseguró que los guardias en tres prisiones han sido rescatados ilesos, "sin que haya tenido lugar una sola baja que lamentar", aunque no detalló el número de personas rescatadas.

Los operativos, sin embargo, provocaron que pandilleros atacaran en represalia a las fuerzas de seguridad guatemaltecas este domingo, asesinado a ocho policías en varios puntos de la capital guatemalteca.

Suspenden clases en Guatemala tras motines en cárceles

Debido a los motines y los asesinatos de las fuerzas de seguridad, Arévalo de León decretó un estado de sitio por 30 días, medida que le permite a las autoridades arrestar a cualquier persona sin la necesidad de una orden judicial.

Arévalo precisó que la liberación tuvo lugar con operativos "ejemplares" por parte de las fuerzas de seguridad en las cárceles 'Renovación 1' (de máxima seguridad), Centro de Detención Preventivo Zona 18 y Fraijanes II, donde se registraron las revueltas el sábado.

De acuerdo al mandatario, los operativos fueron realizados en conjunto por el Ministerio de Gobernación (Interior) y de la Defensa Nacional.

"Quiero decirlo alto y claro que no negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas", sentenció el presidente guatemalteco esta noche en un mensaje a la población.

El mandatario recalcó que la declaración del estado de sitio no alterará las "vida cotidiana" de los ciudadanos ni la "movilidad de la población", más allá de la suspensión de la jornada educativa programada para este lunes en el ámbito privado y público.

