Suspenden clases en Guatemala tras motines en cárceles

Ciudad de Guatemala, Guatemala

El Gobierno de Guatemala suspendió este domingo el funcionamiento de escuelas públicas y colegios privados para el lunes ante la ola de violencia que vive el país centroamericano.

El Ministerio de Educación guatemalteco señaló en un comunicado de prensa que la medida pretende "priorizar" la seguridad de los estudiantes.

La suspensión tiene lugar en medio de una ola de violencia que vive la nación que preside Bernardo Arévalo de León tras varios motines en cárceles y el asesinato de al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil, presuntamente a manos de pandilleros en ambos casos.

Es por ello que el ciclo escolar, que recién empezó la semana pasada, quedará suspendido durante el lunes.

El asesinato de los siete policías tuvo lugar debido a múltiples ataques en diversos puntos de la capital del país, en medio de varios motines que se han registrado en las cárceles por parte de pandillas, por lo que no se descarta que ambos hechos estén vinculados.

El ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, confirmó la cantidad de fallecidos en una rueda de prensa este mediodía, y añadió que se encuentra "dolido" por la muerte de los policías a manos de "terroristas".