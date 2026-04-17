El ritmo de la inversión pública privada en Honduras se ralentizó en los últimos años

Tegucigalpa, Honduras

En el cuatrienio 2022-2025, la inversión ejecutada aumentó de 1,171.8 a 1,276 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de $104.2 millones. Esa cifra es menor que la registrada en el periodo 2018-2021 cuando pasó de 242.1 a 920.6 millones de dólares, que significó $678.5 millones.

Los registros de inversión en proyectos público privados en Honduras se remontan a 2014 y que hasta 2017 pasaron de 43.5 a 207.2 millones de dólares ejecutados.

Las expectativas son que la inversión aumente en el presente cuatrienio, ya que la empresa operadora del muelle de contenedores de Puerto Cortés, que es el proyecto más grande con una proyección de 624.4 millones de dólares, ha anunciado $100 millones más en esa terminal portuaria.