El ritmo de la inversión pública privada en Honduras se ralentizó en los últimos años

En el cuatrienio 2022-2025, la inversión ejecutada aumentó de 1,171.8 a 1,276 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de $104.2 millones. Esa cifra es menor que la registrada en el periodo 2018-2021 cuando pasó de 242.1 a 920.6 millones de dólares, que significó $678.5 millones.
Los registros de inversión en proyectos público privados en Honduras se remontan a 2014 y que hasta 2017 pasaron de 43.5 a 207.2 millones de dólares ejecutados.
Las expectativas son que la inversión aumente en el presente cuatrienio, ya que la empresa operadora del muelle de contenedores de Puerto Cortés, que es el proyecto más grande con una proyección de 624.4 millones de dólares, ha anunciado $100 millones más en esa terminal portuaria.
Conportamiento de la inversión
La inversión comprometida en los 11 proyectos suma 1,720.9 millones de dólares, con una ejecución de $1,276 millones en 12 años (74.1%).
“De este valor, el 18% del total de la inversión ejecutada se encuentra en el sector de infraestructura vial, el 29% corresponde a infraestructura urbana, el 14% a proyectos aeroportuarios, el 28% al sector portuario y el 12% en los contratos finalizados”, señala el análisis de la SAPP.
En infraestructura vial la inversión comprometida es de 286.06 millones de dólares y lo ejecutado suma $234.73, equivalente a 82.1%. En infraestructura urbana la inversión contratada es de 266.6 millones de dólares, con una ejecución de $366.43 (137.4%).
En aeropuertos se comprometieron 113.80 millones de dólares, con una ejecución de $173.3 millones (152.3%).
En el tema de puertos la inversión contratada fue de 692 millones de dólares, con una ejecución de $353.5 millones (51%), no obstante, en el muelle de graneles se comprometieron 68 millones de dólares y lo devengado fue de $69.4 (102.2%)