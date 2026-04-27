Gobierno y sectores acuerdan salario mínimo para 2026 y 2027

Tegucigalpa, Honduras

Con la mediación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, los representantes del sector obrero y del sector patronal alcanzaron un consenso en la mesa de negociación, logrando establecer un acuerdo sobre el salario mínimo en el país.

La Comisión de Salario Mínimo estableció un ajuste salarial que oscila entre el 6% y el 7.5%, el cual variará según el tamaño de la empresa y el año de aplicación.

El ministro del Trabajo, Fernando Puerto, informó que el Gobierno revisará los acuerdos relacionados con el salario mínimo correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026, ante posibles irregularidades en su aplicación.

“Es acordado a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2026. Y ha fallado en forma diferida a más tardar el treinta y uno de julio de este mes del año”, expresó el funcionario al referirse al período bajo análisis.

Puerto explicó que la revisión incluye la situación de trabajadores temporales y otras condiciones laborales que podrían implicar pagos pendientes o ajustes retroactivos.

“Aquí mismo, desde la experiencia de los trabajadores temporales y desde las vías, he referido al estado retroactivo en las mismas condiciones”, señaló.

El ministro añadió que se analizará el alcance de los acuerdos firmados y su cumplimiento. “Esto como estado retroactivo, vamos a investigar en la parte resolutiva el acuerdo en que han llegado las condiciones de salario mínimo, entre otras cláusulas, y esa es la guarda que será el objeto de juzgación en el acuerdo que tenemos en este acto”, concluyó.