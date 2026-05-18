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Sampedrano era el hombre hallado muerto en la playa de Granadita

Autoridades policiales localizaron este lunes el cuerpo de Juan Ernesto Núñez Zerón, quien fue víctima de una muerte violenta en la playa de la comunidad de Granadita en La Ceiba

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 18:44 -
  • Carlos Molina
Sampedrano era el hombre hallado muerto en la playa de Granadita

El cuerpo de Juan Ernesto Núñez quedó cerca de la playa; personas del lugar aseguraron que no vieron ni escucharon nada.

 Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

El cuerpo de un hombre fue localizado este lunes en la playa de la comunidad de Granadita, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el norte de Honduras, en un hecho que las autoridades investigan como una muerte violenta.

La víctima fue identificada en la escena como Juan Ernesto Núñez Zerón (de 57 años). De acuerdo con información preliminar brindada por fuentes policiales, el ahora fallecido presentaba varios impactos de bala.

Núñez Zerón era originario de San Pedro Sula, Cortés; sin embargo, residía en la colonia Francisco Murillo, en el municipio de Olanchito, Yoro.

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Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fiscales del Ministerio Público para realizar las primeras indagaciones orientadas al esclarecimiento del crimen.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del hecho ni la identidad de los responsables. El cuerpo fue trasladado a la morgue de La Ceiba, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas de la muerte.

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Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

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