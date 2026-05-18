Sampedrano era el hombre hallado muerto en la playa de Granadita

La Ceiba, Atlántida

El cuerpo de un hombre fue localizado este lunes en la playa de la comunidad de Granadita, en el municipio de La Ceiba, departamento de Atlántida, en el norte de Honduras, en un hecho que las autoridades investigan como una muerte violenta.

La víctima fue identificada en la escena como Juan Ernesto Núñez Zerón (de 57 años). De acuerdo con información preliminar brindada por fuentes policiales, el ahora fallecido presentaba varios impactos de bala.

Núñez Zerón era originario de San Pedro Sula, Cortés; sin embargo, residía en la colonia Francisco Murillo, en el municipio de Olanchito, Yoro.