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Caso reabre vínculos de hijos de los Valle Valle con crimen en Copán

El triple homicidio de Germán, Óscar y Fernanda en Santa Rosa de Copán fue ligado en 2016 a un hijo menor de Luis Alonso Valle Valle. Una década después las autoridades también vinculan a la hija de Miguel Arnulfo Valle

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