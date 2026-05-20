Diputados de Libre analizan el mecanismo para declarar ante el Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras

La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) se encuentra evaluando la estrategia legal y logística para atender las citaciones emitidas por el Ministerio Público en el marco de la investigación por las actuaciones de la Comisión Permanente de noviembre de 2025.

Los parlamentarios actuales bajo la lupa judicial son Hugo Noé Pino, Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.

El debate interno del bloque de izquierda se centra en determinar si las declaraciones se rendirán de manera individual o colectiva, así como definir el espacio físico idóneo para comparecer, barajándose como opciones la sede del partido, las instalaciones del Congreso Nacional o comparecencias públicas en espacios abiertos.

​Desde la perspectiva de Libre, la citación carece de sustento jurídico y responde estrictamente a una estrategia de persecución política coordinada para silenciar a las voces críticas dentro del Poder Legislativo.

Los investigados sostienen que la Comisión Permanente que operó entre diciembre de 2025 y enero de 2026 fue plenamente legítima y fundamentada en la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Congreso Nacional.

Bajo ese argumento, los diputados señalan que el trasfondo real es de carácter político y busca ejercer venganza contra el liderazgo de la bancada y obstaculizar su labor parlamentaria en la cámara de diputados.​Los parlamentarios de Libre cuestionan que se modifique el marco legal actual que regía cuando ellos actuaron, con el objetivo de deslegitimar las normativas anteriores que habilitaban el funcionamiento de la comisión durante el receso legislativo que antes correspondía a los meses de noviembre y diciembre.

​La bancada de Libre desestima las acciones de la oposición que en el año 2025 intentó extender el período de sesiones mediante una autoconvocatoria parlamentaria, comparando ese hecho con un decreto de derogación del Código Penal aprobado vía digital en años anteriores, el cual nunca cobró vigencia ni legitimidad.

Al no existir una prórroga de sesiones legalmente publicada en el diario oficial La Gaceta, Libre argumenta que la activación de la Comisión Permanente era la única salida constitucional e institucional válida para el funcionamiento del Estado, por lo que consideran que no cometieron ningún ilícito.​En el marco de la preparación de su defensa, el equipo legal de los diputados ha solicitado formalmente al Ministerio Público el acceso total a la documentación del expediente para identificar la procedencia y los argumentos de la denuncia.

Según la información recabada por los parlamentarios, los indicios apuntan a que las acciones legales fueron promovidas por legisladores de los partidos tradicionales que buscan neutralizar la oposición de Libre en el hemiciclo.

Los citados reiteran que no existe temor hacia el proceso investigativo, puesto que consideran que no tienen cuentas pendientes con la justicia.​

La determinación final sobre el mecanismo de presentación se dará a conocer mediante una conferencia de prensa en las próximas horas, donde se confirmará si los siete congresistas acudirán en bloque o por separado a rendir sus declaraciones.