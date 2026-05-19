MP cita a diputados y exdiputados de la Comisión Permanente que presidió Luis Redondo

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público citó a seis personas, entre ellas cuatro diputados y dos exdiputados , como parte de una investigación relacionada con decisiones adoptadas por la Comisión Permanente que presidió Luis Redondo y vinculadas al proceso electoral de 2025.

El portavoz del MP, Yuri Mora, informó este martes que inicialmente eran cinco los citados, pero en las últimas horas la cifra aumentó a seis tras la notificación de una diputada más.

Entre los congresistas actualmente en funciones convocados figuran Fabricio Sandoval, Linda Donaire, Edgardo Castañeda y Kritza Pérez, quien recibió recientemente la notificación oficial.

Asimismo, los exdiputados Carlos Raudales y Juan Barahona deberán presentarse este miércoles ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, en las instalaciones del Ministerio Público.

Mora explicó que todos los citados comparecerán en condición de investigados, con el propósito de garantizarles el derecho a la defensa dentro del proceso en curso.

En el caso de los diputados en funciones, detalló que debido a su investidura existen procedimientos especiales para la toma de declaraciones, mientras que los exlegisladores deberán acudir directamente ante la Fiscalía.

El portavoz agregó que, hasta el momento, estas son las únicas personas notificadas oficialmente, aunque no descartó que durante el día puedan emitirse nuevas citaciones conforme avance la investigación.

Sobre el origen del caso, Mora aclaró que las diligencias se centran en decisiones tomadas por la comisión permanente relacionadas con el proceso electoral anterior y subrayó que el expediente no guarda relación con la elección del exfiscal, Johel Zelaya.