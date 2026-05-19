Gilbert Reyes es declarado culpable por crimen de tres mujeres en Roatán

Tegucigalpa, Honduras

Un tribunal declaró culpable este martes al ciudadano estadounidense Gilbert Reyes por la muerte violenta de tres mujeres ocurrida en enero de 2024 en la isla de Roatán, Islas de la Bahía.

De acuerdo con información del Poder Judicial, el fallo condenatorio establece la responsabilidad penal de Reyes por dos delitos de asesinato en perjuicio de Nikendra McCoy y María Antonia Cruz, así como por un delito de femicidio agravado contra Dione Beatriz Solórzano.

Las investigaciones indican que las tres mujeres desaparecieron el 7 de enero de 2024, luego de salir de la comunidad de Punta Gorda en compañía del estadounidense, quien un día después habría viajado hacia Estados Unidos, presuntamente al estado de California.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados la noche del 9 de enero en el sector de French Key, dentro de un vehículo. Las autoridades realizaron la extracción de los cadáveres un día después.

Tras el fallo, Gilbert Reyes enfrenta una pena acumulada de hasta 80 años de reclusión.

El Poder Judicial informó que la audiencia de individualización de la pena quedó programada para el próximo 2 de junio de 2026 a la 1:30 de la tarde, cuando se determinarán formalmente los años de prisión que deberá cumplir.