Honduras extiende subsidios y teletrabajo por alza de combustibles

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de la República anunció que mantendrá durante todo el mes de abril las medidas de alivio implementadas a nivel nacional para contrarrestar el impacto del alza en los precios de los combustibles.

La decisión responde al contexto internacional que continúa presionando los costos del petróleo, con el objetivo de proteger la economía de las familias y los sectores productivos del país.

Entre las disposiciones, se confirmó la continuidad del teletrabajo en las instituciones de la Administración Pública, garantizando la prestación de servicios esenciales y la atención a la ciudadanía.

En el sector educativo, las autoridades informaron que del 6 al 10 de abril se retomarán las clases presenciales únicamente para la realización de exámenes, debido a las limitaciones de conectividad que enfrentan muchos estudiantes.

Asimismo, el Gobierno indicó que se mantendrán las acciones interinstitucionales para optimizar la movilidad, incluyendo la coordinación de horarios laborales y educativos, así como la articulación con el sector privado.