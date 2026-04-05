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Honduras extiende subsidios y teletrabajo por alza de combustibles

El Gobierno anunció la extensión durante abril de las medidas de alivio ante el incremento de los combustibles, incluyendo subsidios, teletrabajo y apoyo social.

Honduras extiende subsidios y teletrabajo por alza de combustibles

El Gobierno de Honduras mantendrá durante abril las medidas de alivio ante el alza de combustibles, incluyendo subsidios, teletrabajo y apoyo social.
Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de la República anunció que mantendrá durante todo el mes de abril las medidas de alivio implementadas a nivel nacional para contrarrestar el impacto del alza en los precios de los combustibles.

Gobierno anuncia nuevas medidas ante el alza de combustibles en Honduras

La decisión responde al contexto internacional que continúa presionando los costos del petróleo, con el objetivo de proteger la economía de las familias y los sectores productivos del país.

Entre las disposiciones, se confirmó la continuidad del teletrabajo en las instituciones de la Administración Pública, garantizando la prestación de servicios esenciales y la atención a la ciudadanía.

En el sector educativo, las autoridades informaron que del 6 al 10 de abril se retomarán las clases presenciales únicamente para la realización de exámenes, debido a las limitaciones de conectividad que enfrentan muchos estudiantes.

Asimismo, el Gobierno indicó que se mantendrán las acciones interinstitucionales para optimizar la movilidad, incluyendo la coordinación de horarios laborales y educativos, así como la articulación con el sector privado.

Precios de los combustibles

Como parte de las medidas económicas, el Estado continuará asumiendo el 50% del incremento en los precios de los combustibles, con el fin de reducir el impacto en el consumidor final.

De igual forma, se fortalecerá la red de apoyo social mediante la reducción del 10% en productos de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro), en beneficio de la población.

Las autoridades reiteraron que estas medidas son de carácter temporal y estarán sujetas a evaluación constante, en función del comportamiento del mercado internacional y su impacto en la economía nacional.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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