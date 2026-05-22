Doctor impacta tras escalofriante lesión de Romario: "Casi pierde el pie"

Tegucigalpa, Honduras.

Afortunadamente, tras una compleja reconstrucción de tres horas que incluyó ligamentos, cápsula articular y fijación ósea, el panorama es alentador. Avilez confirmó que la evolución en esta primera semana de cirugía marcha por buen camino, la herida luce sana y el brasileño ya comenzó a movilizar el tobillo.

El mundo del fútbol se estremeció tras la gravísima lesión de Romario Da Silva, futbolista del Motagua , quien estuvo a poco de perder el pie. El doctor José Avilez habló con LA PRENSA, encargado de compartir los detalles médicos, conmocionó a todos al revelar que el jugador sufrió una pseudoamputación con fractura expuesta de grado 3.

A pesar de la magnitud de la tragedia que pudo costarle una extremidad, el cuerpo médico se mantiene muy optimista sobre su futuro en las canchas. El plan definitivo es que Romario vuelva a jugar al fútbol profesional, aunque el doctor aclaró que aún es imposible determinar el tiempo exacto de su recuperación.

¿Cómo va la evolución tras la operación de Romario Da Silva?

Gracias a Dios va bien, ya está en su primera semana de cirugía. Ayer llegó a revisión y la herida está bastante bien, no hay signos de infección, ya comenzó a movilizar el tobillo; estamos positivos de que todo va bien.

¿Qué tan compleja fue la operación del futbolista?

La lesión fue muy compleja, estamos hablando de que casi pierde el pie. La cirugía fue una reconstrucción bien amplia: ligamentos, cápsula articular y fijación de hueso, pero todo salió muy bien en una operación que duró tres horas. Antes de esto tuvo dos cirugías previas de limpieza y eso nos ahorró tiempo.

¿Qué fue lo más complicado?

La lesión es casi severa, casi pierde el pie, y lo principal en las primeras horas es que no se infectara. Ya en la parte psicológica, ver los videos, lo que escribían los medios, si volverá a jugar o no, también eso lo carga. Las primeras horas fueron complejas para él, pero la evolución fue muy buena.

¿Qué proceso sigue?

En estas primeras dos semanas, que desinflame y que no se infecte y, una vez que eso ocurra, comenzamos el periodo de recuperación, y esto depende de cada persona. La herida donde se expuso el hueso fue muy grande y luego se tuvo que hacer otra cirugía a nivel del tobillo para poner placas y tornillos.

Casi pierde el pie...

Una lesión sumamente grave que estuvo a punto de perderlo; no solo era su carrera deportiva, sino de perder una extremidad, así de grave fue, pero vamos bien como le he explicado.

¿Qué lesión sufrió al final?

Es una pseudoamputación con una fractura expuesta grado 3, ese es el término médico.

¿Hay posibilidad de que vuelva a jugar?

Fíjese que él ha evolucionado muy bien. Podríamos pensar de que ya no puede seguir jugando, pero la verdad es que yo me siento optimista. En ningún momento pensamos que no, el plan es que regrese, pero no sabemos el tiempo.