Francis Hernández revela novedades sobre la convocatoria de Honduras vs Argentina

Tegucigalpa, Honduras.

De igual forma comentó lo importante que son estos congresos y que no solo es para entrenadores como tal, también para los que están ligados al mismo en diferentes áreas.

Hernández ha mencionado que se está trabajando en un departamento de scouting (búsqueda, evaluación y análisis de talento deportivo) donde se trabajará viendo jugadores que están fuera del país, así como también los que militan en el balompié catracho.

El director deportivo de Honduras, el español Francis Hernández , se ha referido a varios temas antes del inicio del séptimo congreso de entrenadores realizado en la capital.

Sobre la convocatoria de la Selección de Honduras para el partido amistoso contra Argentina, también dio detalles y sobre tener otro rival en esos días cercanos.

Lo que dijo Francis Hernández:

Sobre el congreso para entrenadores...

Contento, un día bonito, un día donde mucha gente del fútbol hondureño y más de ellos entrenadores pueden estar aquí presentes y compartir conocimientos, al final se trata de poder charlar de fútbol que es lo que más nos gusta y sobre todo poder compartir información entre todas las personas que asistamos a este congreso

¿Qué tan importante es seguir capacitándose?

Esto es un trampolín para dar ese siguiente paso, tartar de capacitarse, informarse, adquirir experiencia y no siempre ser exclusivamente entrenador, pero tu carrera se puede desarrollar como comentarista u otro componente de un cuerpo técnico, es decir el fútbol mundial tiende a la especialización y no todo el mundo tiene la capacidad como entrenador en un equipo o selección, hay que estar preparados para lo que surja en el futuro

¿Qué temas se estarán compartiendo?

Mi objetivo es compartir con todos los entrenadores el proyecto que queremos desarrollar, que lo conozcan de primera mano y a partir de ahí animarlos a todos para seguir preparándose y que se desarrollen de alguna manera, no tiene porqué ser un entrenador de un equipo o selección, los analistas a nivel mundial tienen una preparación de juego importante, creo que ahí se abre una vía en el fútbol

¿Vamos evolucionando en el proyecto de la Selección Nacional?

Vamos andando a alta velocidad, creo, estamos haciendo muchas cosas en cuatro meses, vamos a seguir avanzando, progresando, hay mucho trabajo, muchas cosas por hacer, estamos muy motivados que es lo importante, para seguir avanzando y creciendo, con el juego, personas que estamos ingresando al proyecto, futbolistas que se están uniendo, trasmitiendo con ganas e ilusión el proyecto, esto lo que refleja es optimismo

Poder tener un scouting en el proyecto...

Me atrevería a decir que es vital, tener el conocimiento de los jugadores hondureños que están fuera de la frontera resulta fundamental para que el proyecto siga creciendo, crearemos un departamento de de scouting de primer nivel con profesional, será pronto, traeremos a un número uno, queremos que lo lidere, para tener todo el conocimiento de estos jugadores, sin olvidad que vamos a seguir haciendo un trabajo de scouting en el país, estamos convencido del potencial que tienen los jugadores, vamos a optar por herramientas para el desarrollo y entre los jugadores de fuera y de aquí podamos generar jugadores de primer nivel

Argentina será el próximo rival, no sé si tienen otro...

Estamos trabajando en ello, no es fácil porque en esta fecha muchas selecciones quieren comercializar el partido, nosotros, la federación, estamos viendo no entender esta fecha como comercializar, obtener recursos, por supuesto, todos lo queremos, pero estamos viendo esto como una actividad deportiva, es difícil, tengo la esperanza de que podamos cerrar un segundo partido, si no tampoco estamos preocupados, jugaremos ante Argentina, haremos ocho días de entrenamiento, nos vendrá fenomenal y trataremos de preparar los jugadores

¿Qué le pareció el primer partido de la final?

Un partido emocionante, al final los resultados están siendo impredecibles, no se sabe lo que puede ocurrir, esto le genera emoción a la competición, a nivel de juego hay muchas cosas buenas, ahora se nota que el jugador llega con poca gasolina a este último tramos de competición, está siendo emocionando, muy visual y esperamos disfrutar de un segundo magnifico partido y que gane el mejor

Sobre la convocatoria para partido ante Argentina...

Daremos la lista posiblemente el día lunes 25