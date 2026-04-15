Cossette López afirma que no ha sido citada como testigo en el juicio político

TEGUCIGALPA

A través de sus redes sociales, la funcionaria aseguró que no ha sido convocada formalmente para presentarse, pese a que, según afirmó, su intención ha sido acudir de manera presencial tanto en este proceso como en el anterior.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) , Cossette López, rechazó este miércoles las críticas en su contra por supuestamente evadir su comparecencia como testigo en el juicio político que se desarrolla en el Congreso Nacional contra funcionarios electorales.

“Quienes sin información ni datos insinúan que me estoy escondiendo y he ‘condicionado’ comparecer por Zoom al Congreso Nacional... les aseguro que mi intención ha sido comparecer en este y el anterior juicio político, presencialmente, pero no fui citada”, expresó López.

La consejera también cuestionó los señalamientos que la califican de evasiva o cobarde, asegurando que se trata de ataques personales reiterados en su contra.

“Su mezquindad al quererme parecer cobarde y atacarme porque les queda fácil (otra vez)... criticarme porque les estorba que mientras tanto, sigo trabajando con normalidad en mis deberes del CNE”, manifestó.

En su pronunciamiento, López sostuvo que estas críticas no son nuevas y que responden a una dinámica de descalificación personal que ya ha enfrentado anteriormente, la cual, según dijo, no define su trayectoria ni su desempeño.

Asimismo, defendió su trabajo dentro del órgano electoral, señalando que continúa cumpliendo con sus responsabilidades con normalidad, independientemente de las acusaciones en su contra.

“Gracias a Dios, sus palabras no me definen, porque si así fuera, me hubiera transformado en incapaz e inexperta... o por otro lado, hoy sería ‘reina’ y no ciudadana, que es lo que me honró en ser”, añadió en su mensaje.

La funcionaria también afirmó que las críticas no restan valor al trabajo realizado por el ente electoral, el cual, según indicó, ha contribuido a garantizar libertades que hoy permiten incluso las expresiones en su contra.

Finalmente, López subrayó que continuará ejerciendo su derecho a responder a los señalamientos. “Sus ingratas e injustas palabras y actuaciones... no borran el trabajo que hicimos... y que es la misma libertad que uso y seguiré usando yo, para refutarlos”, concluyó.