Incluido Honduras: desmantelan en Brasil red de explotación infantil con conexiones en 15 países

Brasil.

La Policía brasileña desmanteló este martes una red de explotación infantil que producía pornografía y tenía conexiones en 15 países.

En el ámbito internacional, se han cumplido forma simultanea órdenes judiciales de registro y confiscación de pruebas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.