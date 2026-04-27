Tegucigalpa, Honduras

El panorama electoral en Honduras enfrenta una nueva e inesperada variable que podría reconfigurar la estructura del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el corto plazo. Mientras el Congreso Nacional avanza en la selección de vacantes definitivas tras procesos de juicio político, la posibilidad de que las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall soliciten licencias para integrarse al servicio exterior ha generado suspicacias sobre quiénes ocuparían esos cargos. “Es un rumor que ha corrido bastante, pero que no ha sucedido. No han solicitado licencias. Si lo llegan a hacer, entonces sí, estas dos sustituciones serían de la lista de los postulantes”, manifestó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión Especial de Selección.

Según la planificación de la Comisión Especial, no se abriría un nuevo concurso ni se buscarían perfiles externos, sino que se recurriría a la misma nómina de 100 ciudadanos que actualmente están siendo evaluados para los cargos permanentes, garantizando así que los sustitutos hayan pasado por los mismos filtros de idoneidad. No obstante, la naturaleza de estos cargos sería distinta a la de quienes se eligen por vacancia definitiva, ya que se trataría de interinatos sujetos al retorno de las titulares originales, lo que añade una capa de complejidad legal al ejercicio de sus funciones en el CNE. “Exactamente, las personas que van a sustituir, si presentan la solicitud de licencia y si se la aprueba el pleno, vendrían de estas 100 personas que participaron y, sobre todo, de las que consideramos que están mejor evaluadas. Una diferencia: estas estarán en un interinato”, detalló Rivera Callejas. El marco legal hondureño establece una distinción clara entre la sustitución por renuncia o destitución y la figura de la licencia. Mientras que los nuevos nombrados para ocupar los puestos de quienes salieron por juicio político fungirán en sus cargos hasta septiembre de 2029, los interinos que cubran a López y Hall tendrían una permanencia condicionada.

Si alguna de las funcionarias decidiera concluir su misión diplomática antes del tiempo previsto, la ley le ampara el derecho de retomar su silla en el pleno del CNE de forma inmediata. Esta flexibilidad fue integrada en reformas recientes a la normativa electoral, permitiendo que los funcionarios puedan ausentarse para misiones específicas sin perder su investidura, aunque esto genera críticas por la posible falta de continuidad en la política electoral del país. “Si las consejeras al año de estar en esa misión diplomática deciden regresar, ellas vuelven a sus puestos y ese interinato termina. Los que sustituyan a quienes salieron por juicio político, fallecimiento o renuncia permanecerán hasta septiembre de 2029”, explicó el parlamentario. La operatividad del CNE depende de que su pleno esté debidamente integrado para tomar decisiones trascendentales, como la adjudicación de contratos para la transmisión de resultados y la logística de las maletas electorales.

La incertidumbre sobre cuándo podrían materializarse estas solicitudes de licencia mantiene en vilo a las bancadas, que deben prepararse para un doble proceso de votación: uno para cargos permanentes y otro para interinos. A pesar de que el proceso es técnico, el trasfondo político es ineludible. El Congreso Nacional debe asegurar que quienes lleguen a estos puestos, aunque sea de forma temporal, mantengan el equilibrio necesario para que ninguna fuerza política perciba que el árbitro electoral se inclina hacia un lado. “No nos vamos a salir de la terna que vamos a escoger. Sería algo injusto. Aunque estos son interinatos y aquellos son permanentes, nos quedamos con la lista, pero no sabemos cuándo puede ser. Eso ya depende de ellas, cuándo van a solicitar su licencia”, señaló el titular de la Comisión Especial. La expectativa ahora se centra en los próximos días, conforme avance el cronograma de audiencias públicas para los aspirantes. La Comisión Especial ha dejado claro que la selección de los interinos se basará en los puntajes más altos de la matriz de evaluación actual, vinculando el éxito de este proceso con la estabilidad futura del Consejo Nacional Electoral ante cualquier movimiento en el servicio exterior.

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