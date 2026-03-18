Enee descarta crisis energética en 2026 y garantiza abastecimiento

TEGUCIGALPA

El primer dato que aleja los apagones es la capacidad instalada del parque eléctrico nacional al crecer de 3,240.9 a 3,517.5 megavatios en el periodo 2024-2025, equivalente a 276.6 megas adicionales.

La demanda interna de energía y la disponibilidad en el parque eléctrico de Honduras registran cifras positivas que descartan la posibilidad de racionamientos en el presente año.

Salomón Ordóñez, experto en materia energética y asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), explica que la ampliación de la capacidad instalada se debe a plantas de arrendamiento con diésel, estimada en 350 megavatios.

Considera que las probabilidades de racionamientos en el transcurso del año son remotas, sin descartar el impacto que pueda tener el alza de precios de los carburantes en el mercado internacional, ya que el 40% de la capacidad instalada genera con bunker y con diésel.Otros datos positivos son los que reporta el Centro Nacional de Despacho (CND-Enee).

Ejemplo de lo anterior son los resultados del lunes anterior, cuando en hora pico de la mañana (2:52 de la tarde) la demanda máxima fue de 1,904.2, menor que la disponibilidad que ascendió a 2,534.33 megas.

Agrega que en horas pico de la noche (6:45 de la tarde) la demanda máxima ascendió a 1,934.85 megavatios, inferior que la disponibilidad de 2,268.62 megas.

La Enee está importando 86 megavatios del mercado regional para garantizar el suministro interno de energía. De acuerdo con el Centro Nacional de Despacho, la demanda máxima de energía en marzo 2025 fue de 1,910.4 megavatios y la máxima del año alcanzó 2,086.7 megas el 7 de mayo del año anterior.

Cifras preliminares indican que la demanda máxima para 2026 puede rondar los 2,170 megavatios. En cuanto a la generación del parque eléctrico, las plantas térmicas aportan el 39.76%, seguido de las hidroeléctricas con 25.61%, la solar con 9.87%, carbón con 6.30% e interconexión eléctrica regional con 5.33%.