Nasry Asfura confirma que pronto habrá decisiones sobre el subsidio a los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente de la República, Nasry Asfura, confirmó que el subsidio a los combustibles se encuentra bajo análisis y adelantó qué decisiones se tomarán en torno a este tema.

El mandatario hondureño junto al gabinete económico se encuentra revisando desde hace semanas el subsidio a la energía eléctrica, por lo que vendrán anuncios en el presente mes de marzo.

Asfura Zablah reconoció que “estamos muy preocupados porque el subsidio del gobierno ya es alrededor de 7 mil millones de lempiras y tengo que tomar una decisión sobre el ajuste de los combustibles”.

Más temprano, el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), Eduardo Oviedo, mencionó que se esperan más incrementos a los combustibles, lo que representará una mayor carga fiscal para el gobierno por el subsidio.

"No creo que el gobierno tenga capacidad de absorber una variación excesiva en la subida de los combustibles. Los subsidios están vigentes y el problema es que si suben los costos, va a subir el subsidio; eso es un costo alto para el gobierno", consideró.

Oviedo añadió que "los precios del petróleo se van a disparar, no hay nada que nosotros podamos directamente hacer; hay cosas que sí podemos hacer, como bajar el consumo nacional de combustibles, ser más prudentes, entre otras medidas".