“Michael” supera a “Bohemian Rhapsody” y se convierte en el mejor biopic musical de la historia

El biopic Michael, sobre la vida del Rey del Pop, recaudó 217 millones de dólares en mercados internacionales y 97 millones en Estados Unidos durante su primer fin de semana en cartelera, para un total mundial de 314 millones de dólares, según datos de Variety.

La cifra convierte al filme en el mayor debut de un biopic en la historia de la industria cinematográfica.

El récord anterior pertenecía a Straight Outta Compton (2015), que había abierto con 60 millones de dólares en el mercado doméstico estadounidense.

El largometraje no solo duplicó esa marca, sino que además superó ampliamente la apertura de Bohemian Rhapsody (2018), que había comenzado su recorrido en taquilla con 51 millones de dólares antes de acumular 910 millones en todo el mundo al cierre de su carrera comercial.

Con estos resultados, Michael se posiciona como el segundo estreno más taquillero del año en Estados Unidos, solo por detrás de Super Mario Galaxy: la película, la secuela animada de Nintendo que en abril recaudó 131 millones de dólares en su primer fin de semana.

Hasta la fecha, esa producción ha sumado 384 millones de dólares en el mercado doméstico y más de 800 millones a nivel global.

El filme, producido con un presupuesto cercano a los 200 millones de dólares —uno de los más altos en la historia del género biográfico—, fue financiado en conjunto por Lionsgate, Universal Pictures, encargada de la distribución internacional, y el estate de Michael Jackson.

Dirigido por Antoine Fuqua y con guion de John Logan, el proyecto contó con el apoyo de numerosos miembros de la familia del artista fallecido en 2009 a los 50 años.

El papel protagónico recae en Jaafar Jackson, hijo de Jermaine Jackson y sobrino del cantante, en lo que constituye su debut actoral.

Lo acompañan Colman Domingo en el papel del patriarca Joe Jackson, quien administró la carrera de sus hijos en los Jackson 5; Nia Long como la matriarca Katherine Jackson; Miles Teller en el rol del abogado y mánager John Branca; Laura Harrier como la productora Suzanne de Passe; y Mike Myers como el ejecutivo de CBS Records Walter Yetnikoff. El personaje del joven Michael es interpretado por Juliano Krue Valdi.

A pesar de las críticas mayoritariamente negativas —solo el 38% de las reseñas fueron positivas en Rotten Tomatoes—, el público respondió con entusiasmo. Las encuestas de salida de CinemaScore le otorgaron una calificación de “A-”.

Según datos de PostTrak, el 61% de los espectadores fueron mujeres y el 66% tenía 25 años o más.

“No se llega a este número si no se obtienen cifras enormes en absolutamente todos los segmentos demográficos imaginables”, declaró Adam Fogelson, presidente de la división cinematográfica de Lionsgate, a la revista Variety.

Y añadió: “Está claro que el público lo está disfrutando muchísimo, y eso augura un multiplicador muy favorable”.

El analista David A. Gross, que publica el boletín de taquilla FranchiseRe, señaló al citado medio que la película “tiene a las audiencias de pie, cantando y bailando”, y que, pese a las objeciones de los críticos respecto a que el relato elude los episodios más controvertidos de la carrera del artista, el público lo vive “como un homenaje nostálgico y emotivo”.

Michael recorre la trayectoria del cantante desde sus inicios con los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los mayores artistas del mundo, cerrando su relato durante la gira Bad de 1988.