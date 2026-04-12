Así fue el emotivo homenaje a Michael Jackson en el estreno de su película biográfica

La familia de Michael Jackson volvió a reunirse públicamente en una ocasión especial: el estreno mundial de Michael, la esperada película biográfica sobre el icónico artista. El evento tuvo lugar el 10 de abril en Berlín y convocó a miles de fanáticos que esperaron en la alfombra roja con atuendos inspirados en el “Rey del Pop”, como chaquetas militares y gafas de aviador.
Los presentes fueron testigos del reencuentro de varios miembros del clan Jackson. Sin embargo, también hubo ausencias que no pasaron desapercibidas. Entre los asistentes destacaron los hijos del cantante, Prince Jackson (29) y Bigi Jackson (24), quienes protagonizaron una de sus pocas apariciones públicas juntos.
Entre los asistentes destacaron los hijos del cantante, Prince Jackson (29) y Bigi Jackson (24), quienes protagonizaron una de sus pocas apariciones públicas juntos. Sus atuendos incluyeron un tributo especial a su padre. Ambos optaron por trajes negros inspirados en el estilo característico de Michael Jackson y sumaron bandas en los brazos con imágenes de sus pies en algunas de sus poses de baile más icónicas y con el logo de la fundación Heal Los Angeles.
Michael Lee Bush, diseñador de vestuario que trabajó por muchos años con el cantante, contó en sus redes sociales que él fue el encargado de preparar las prendas de Prince y Bigi. Ahí indicó que empleó piezas originales del vestuario de Jackson, como retazos de la camisa roja de pana del artista y tiras doradas del cortometraje de “Remember the Time”.
Los dos hijos del cantautor desfilaron por la alfombra roja junto a otros integrantes de la familia, como Jackie Jackson, Jermaine Jackson y Marlon Jackson. Asimismo, Jaafar Jackson, protagonista del filme e hijo de Jermaine, estuvo acompañado por su hermano Jermajesty y Randy Jackson Jr.
Durante la premiere, Jackie Jackson elogió el trabajo de su sobrino. En declaraciones a Reuters, aseguró que la interpretación resultó tan convincente que por momentos olvidaba que veía a Jaafar en pantalla. “Se convirtió en Michael en la película”, afirmó.
A pesar del carácter familiar del evento, varias figuras clave no asistieron a la premiere. Entre ellas figuran Paris Jackson, Janet Jackson y LaToya Jackson. La ausencia de Paris Jackson corresponde a sus discrepancias con el proyecto. En 2025, señaló que no tuvo participación en la película y cuestionó aspectos del guion que, a su juicio, no resultaban fieles. El día del estreno, fue vista en West Hollywood junto a amigos, lejos del evento familiar.
En cuanto a Janet Jackson, su ausencia también se vincula a desacuerdos con la producción. Fuentes citadas por Page Six indicaron que la cantante expresó críticas tras una proyección privada, con observaciones sobre la actuación, el maquillaje y la representación de los personajes.
Además, Janet no aparece como personaje en la película, a diferencia de su hermana LaToya, quien sí tiene representación en pantalla a través de la actriz Jessica Sula. Dirigida por Antoine Fuqua y producida por Graham King, Michael aborda el ascenso del cantante desde su etapa en los Jackson 5 hasta su carrera como solista, con éxitos como “Thriller” y “Beat It”.
La producción reclutó a Colman Domingo en el papel de Joe Jackson y a Nia Long como Katherine Jackson. El actor infantil Juliano Krue Valdi interpreta al artista en su niñez. El filme presenta tanto logros como dificultades personales del cantante. Sin embargo, uno de los puntos más debatidos es la exclusión de las acusaciones de abuso sexual. Según Reuters, estas referencias quedaron fuera debido a acuerdos legales que impedían que se les mencionara en el filme. Michael Jackson sostuvo su inocencia en vida, fue absuelto en 2005 y no recibió condenas en tribunales penales ni civiles por estos casos.