Así fue el emotivo homenaje a Michael Jackson en el estreno de su película biográfica

La producción reclutó a Colman Domingo en el papel de Joe Jackson y a Nia Long como Katherine Jackson. El actor infantil Juliano Krue Valdi interpreta al artista en su niñez. El filme presenta tanto logros como dificultades personales del cantante. Sin embargo, uno de los puntos más debatidos es la exclusión de las acusaciones de abuso sexual. Según Reuters, estas referencias quedaron fuera debido a acuerdos legales que impedían que se les mencionara en el filme. Michael Jackson sostuvo su inocencia en vida, fue absuelto en 2005 y no recibió condenas en tribunales penales ni civiles por estos casos.