¿Por qué quieren boicotear la Met Gala 2026?

Carteles que llaman al boicot de la Met Gala han proliferado en los últimos días por las calles de Nueva York. El motivo: los patrocinadores de esta edición, que se celebrará el 4 de mayo, hijo Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez, quienes activistas acusan de impulsar al ICE o de “explotación laboral” en Amazon.

Bezos, fundador de Amazon y empresario de la industria aeroespacial, y Sánchez serán los inusuales patrocinadores de la gala, que recaudan fondos para el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte (Met), con aportes de celebridades y grandes marcas.

No es extraño que el evento tenga patrocinadores, aunque sí resulta inusual que lo hagan a título personal. En el pasado, financiaban la gala firmas de moda de lujo; en la última década se sumaron tecnológicas como Apple, Instagram y TikTok, y ahora lo hace uno de los hombres más ricos del mundo.

La contribución de Bezos a la Met Gala no se ha hecho pública, pero se estima que representa una mínima parte de su fortuna, calculada en más de 200.000 millones de dólares. Para la organización del evento, sin embargo, ese apoyo resulta clave: en 2025 la gala recaudó un récord de 31 millones de dólares.

No obstante, no todos están conformes con su participación en este evento, seguido por millones de personas en internet. Así lo reflejan unos llamativos carteles que han aparecido en las últimas semanas en la Gran Manzana con mensajes como “Boicoteen la Met Gala de los Bezos”.

Uno de los carteles muestra una lata de gas lacrimógeno en la alfombra roja con el texto: “Patrocinado por la firma que impulsa a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos)”, en alusión a supuestos vínculos de Amazon con esa agencia. Otro exhibe una botella con aparente orina para denunciar una presunta “explotación laboral” en la empresa.

El responsable de estos carteles, que se pueden descargar en línea, es el grupo activista británico Everybody Hates Elon (“Todo el mundo odia a Elon”, en referencia a Elon Musk), que, según una nota enviada a los medios, busca “exponer y avergonzar” a Bezos. El colectivo también realizó acciones similares durante la boda del empresario en Venecia, en 2025.

“Bezos dona el equivalente al precio de una taza de café en este mundo, ya cambio puede aparecer en Vogue y salir con Beyoncé y Zendaya”, dijo un activista no identificado al portal HellGateNY, cuestionando por qué “evita impuestos” si quiere “instituciones financieras culturales”.