Así luce ‘Spider-Noir’, la nueva serie oscura de Spider-Man

Protagonizada por Nicolas Cage, Spider-Noir sigue a Ben Reilly, una variante de Spider-Man y detective privado en la Nueva York de los años 30, quien en el pasado fue el justiciero conocido como La Araña.
El tráiler muestra a Reilly de luto por alguien llamado “Ruby”, quien aparentemente murió ahogada en un accidente automovilístico. Además, lo presenta saliendo de su retiro tras un enfrentamiento con Flint Marko/Sandman, interpretado por Jack Huston, luego de que la cantante Cat Hardy, encarnada por Li Jun Li, le pidiera encontrar.
Entre los villanos que aparecen en la producción destacan el temible jefe de la mafia Silvio “Silvermane” Manfredi, interpretado por Brendan Gleeson; Lonnie Lincoln/Tombstone, un cargo de Abraham Popoola; el electrizante Dirk Leydon/Megawatt, interpretado por Andrew Lewis Caldwell; y el piromante Jimmy Addison, interpretado por Jack Mikesell, un personaje sin contraparte en los cómics.
Al igual que Peter Parker —interpretado por Tobey Maguire— y la versión de Tom Holland en la próxima película Brand New Day, que se estrenará el 31 de julio, Reilly, interpretado por Cage, aparece con lanzatelarañas orgánicas.
Presentación en la CCXP
El tráiler se presentó en el CCXP junto con un avance extendido para los asistentes, quienes pudieron obtener cinco insignias diseñadas por Jorge Molina (Spider-Geddon), con imágenes de Spider-Noir, Tombstone, Sandman, Megawatt y Silvermane & Hardy.
Además, un cómic precuela creado por Marc Guggenheim, Jay Martin y Stefano Raffaele estuvo disponible en la convención y volverá a distribuirse en otros eventos durante las próximas semanas.
La serie fue creada por Oren Uziel (La ciudad perdida) y Steve Lightfoot (The Punisher), junto con los productores de Spider-Verse: Amy Pascal, Phil Lord y Chris Miller, cuyo reciente éxito para Amazon MGM, Project Hail Mary, se menciona en el tráiler.
Spider-Noir se estrenará en MGM+ el lunes 25 de mayo, antes de su lanzamiento completo en Prime Video dos días después.
Al igual que el avance promocional, la serie estará disponible tanto en color como en blanco y negro.
Mientras tanto, Amazon MGM compartió nuevas imágenes y arte conceptual en su sitio de prensa. También se puede leer un adelanto del cómic en IGN y conocer más sobre los villanos en sitios especializados.