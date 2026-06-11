Condenan a 18 años a guardia por el crimen de ciudadano chino en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras,

Un juez hondureño condenó a 18 años de prisión a Sandro José Martínez Núñez, luego de que aceptara su responsabilidad en el asesinato de Hong Xi Xuan, un adolescente de nacionalidad china que murió dentro de un negocio familiar en Tegucigalpa. La sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado, una figura legal que permite reducir la pena cuando el imputado reconoce su participación en el delito y renuncia a continuar con el juicio oral y público. La portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, Bárbara Castillo, informó que el acusado admitió su culpabilidad durante la audiencia celebrada este miércoles.

“Ya se celebró esta audiencia de procedimiento abreviado donde el encausado que responde al nombre de Sandro José Martínez Núñez aceptó su culpabilidad por el delito de asesinato en perjuicio de un menor de origen oriental. En esta ocasión el juez le ha condenado a 18 años de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil”, declaró Castillo.

La funcionaria explicó que la resolución quedará firme en un plazo de tres días y que el condenado continuará recluido mientras cumple la sentencia impuesta por el tribunal. “Él ya fue condenado. Esto estará firme en tres días”, precisó la vocera judicial al ser consultada sobre la situación legal del sentenciado. Castillo también detalló que la reducción de la pena fue posible debido a la aplicación del procedimiento abreviado, mecanismo contemplado en la legislación penal hondureña. “El procedimiento abreviado constituye una medida alterna que favorece a los imputados, ya que al aceptar su participación en un ilícito el juez puede rebajar hasta un tercio de la pena”, explicó. De forma indirecta, la portavoz señaló que el delito de asesinato contempla una condena de entre 20 y 25 años de prisión; sin embargo, la admisión de culpabilidad permitió que la pena fuera reducida a 18 años.

El día de la tragedia