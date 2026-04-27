Merlina se muda a París en la tercera temporada de Wednesday

Netflix reveló el primer vistazo oficial de la tercera temporada de Merlina ( Miércoles ), confirmando que la trama dará un salto internacional. Bajo el lema “From Paris, with dread” , la imagen promocional muestra a Jenna Ortega como Merlina junto a “Dedos”, con la Torre Eiffel de fondo, lo que anticipa un giro narrativo que llevará a la protagonista fuera de la Academia Nevermore.

Nuevos fichajes de alto perfil

La tercera entrega contará con incorporaciones que han generado expectativa entre los seguidores: Eva Green como la tía Ophelia (Ophelia Frump), personaje clásico del universo Addams. Winona Ryder en el papel de Tabitha, en un guiño simbólico al imaginario de Tim Burton. Billie Piper, Joanna Lumley y Chris Sarandon, este último grabado por dar voz a Jack Skellington en The Nightmare Before Christmas.Evolución narrativa

La serie dejará atrás la dinámica escolar para adentrarse en un misterio internacional con una estética más lúgubre. Este cambio implica un proceso de postproducción más complejo, especialmente en efectos especiales, lo que podría retrasar su estreno hasta 2027.