Merlina se muda a París en la tercera temporada de Wednesday

Netflix reveló el primer vistazo oficial de la tercera temporada de Merlina ( Miércoles ), confirmando que la trama dará un salto internacional. Bajo el lema “From Paris, with dread” , la imagen promocional muestra a Jenna Ortega como Merlina junto a “Dedos”, con la Torre Eiffel de fondo, lo que anticipa un giro narrativo que llevará a la protagonista fuera de la Academia Nevermore.
Nuevos fichajes de alto perfil
La tercera entrega contará con incorporaciones que han generado expectativa entre los seguidores: Eva Green como la tía Ophelia (Ophelia Frump), personaje clásico del universo Addams. Winona Ryder en el papel de Tabitha, en un guiño simbólico al imaginario de Tim Burton. Billie Piper, Joanna Lumley y Chris Sarandon, este último grabado por dar voz a Jack Skellington en The Nightmare Before Christmas.Evolución narrativa
La serie dejará atrás la dinámica escolar para adentrarse en un misterio internacional con una estética más lúgubre. Este cambio implica un proceso de postproducción más complejo, especialmente en efectos especiales, lo que podría retrasar su estreno hasta 2027.
Elenco confirmado
Además de Jenna Ortega, regresan Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gómez), Emma Myers (Enid), Fred Armisen (Tío Lucas) e Isaac Ordóñez (Pericles). También se suman nuevas figuras como Hunter Doohan, Joy Sunday, Joonas Suotamo y Liv Spencer, consolidando un reparto diverso y de gran alcance.
Antecedentes
Las dos primeras temporadas de Merlina siguieron a la adolescente Addams en la Academia Nevermore, donde investigó asesinatos y secretos familiares mientras enfrentaba conspiraciones sobrenaturales. Con dirección y producción de Tim Burton y guion de Al Gough y Miles Millar, la serie se convirtió en un fenómeno global, destacando por su estética gótica y el carisma de Jenna Ortega.
Impacto cultural
Desde su estreno en 2022, Merlina se ha mantenido como uno de los mayores éxitos de Netflix, acumulando millones de horas de visualización y consolidando a Ortega como referente de la nueva generación de actores.
La transición a París busca mantener ese magnetismo, pero con una narrativa más ambicioso y un alcance internacional. Este movimiento confirma que Netflix apuesta por reinventar la franquicia sin perder su esencia gótica, ofreciendo a los fans una experiencia más oscura y sofisticada que promete marcar un nuevo capítulo en la historia de los Addams.